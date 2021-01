Catherine Tyldesley a riposté avec fureur aux fans qui l’ont accusée d’avoir photographié ses clichés sur les réseaux sociaux.

L’actrice de Coronation Street a été la cible de fans incrédules et désapprobateurs après avoir présenté son incroyable silhouette dans sa dernière offre Instagram.

La star de 37 ans a profité de son compte dimanche pour partager un aperçu d’une séance photo vintage qui l’a vue porter un corset moulant – ce qui a fait des merveilles pour accentuer sa taille cintrée.

Après avoir partagé le cliché brûlant avec ses 631000 abonnés, Catherine a été bombardée de commentaires négatifs de trolls aux yeux d’aigle qui affirmaient que l’actrice avait aérographié son corps pour paraître plus petit.

Prenant à ses histoires Instagram lundi, la star provocante a riposté en insistant sur le fait qu’elle s’est toujours vantée d’une «taille minuscule».







(Image: auntiecath17 / Instagram)



Catherine a insisté sur le fait qu’elle avait travaillé «sanglamment dur» pour atteindre sa silhouette incroyable, avant de dire à ses ennemis de «se débarrasser».

L’ancienne fille Strictly Come Dancing a expliqué que le corset blanc était du mariage de son personnage de Coronation Street, Eva Price, en 2017.

«Prise lors du tournage du mariage d’Eva – exposition A – taille minuscule – aérographe ZERO», at-elle insisté.







(Image: auntiecath17 / Instagram)



Avant d’ajouter: «C’est pour ces quelques négatifs qui me disent que la taille n’est pas réelle.

«Je travaille dur pour avoir une taille. B **** r off. «

Dans un autre article, Catherine a poursuivi en expliquant qu’elle ne saurait même pas comment Photoshop ses clichés en raison du fait qu’elle n’est pas soucieuse de la technologie.







(Image: Catherine Tyldesley / Instagram)



Elle a admis: «Je suis fière de ne jamais aérographier mes photos Instagram. Je ne saurais même pas par où commencer.

«Je suis la personne la moins technique que je connaisse.

«Pour ceux qui commentent ma taille, j’ai toujours eu une taille minuscule.»







(Image: auntiecath17 / Instagram)



Catherine a poursuivi: «Je travaille dur au gymnase pour rester en bonne santé. Si vous avez un problème avec ma taille, je vous suggère de ne plus suivre et d’essayer d’être plus gentil avec les personnes à petite taille. «

L’actrice provocante a terminé le message en souhaitant la paix à ses abonnés négatifs.

«Puissiez-vous trouver la paix, les gens négatifs. Je prierai pour vous », écrivit-elle sauvagement.