La réaction rapportée de Jennifer Aniston à la romance de Reese Witherspoon

L’amitié de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon remonte à la sixième saison de Amis lorsque l’actrice alors âgée de 23 ans a joué le rôle de la sœur cadette de Rachel, Jill. Leur travail sur L’émission du matin en tant que stars et producteurs ne les a rapprochés qu’au cours des dernières années, mais une nouvelle situation pourrait les déchirer.

Witherspoon, qui a divorcé de son mari Jim Toth en 2023, aurait fait passer sa romance avec Oliver Haarman avant sa meilleure amie et cela provoque des frictions dans leur amitié, selon Vie et style. Aniston se sent un peu offensée après avoir aidé l’actrice oscarisée à divorcer l’année dernière. « Quand Reese a divorcé, elle était vraiment seule et Jen a fait tout son possible pour l’inclure dans sa vie », a déclaré une source. « Elle était totalement là pour elle et sentait qu’ils deviendraient de vrais amis. » Même lorsque Witherspoon n’est pas avec l’homme d’affaires allemand, « elle n’a toujours aucun intérêt à sortir ensemble ».

THE MORNING SHOW, de gauche à droite : Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, 'Laura', (saison 2, ep. 203, diffusée le 1er octobre 2021).

Erin Simkin/©Apple TV/avec la permission d’Everett Collection

Aniston a accueilli Witherspoon dans son groupe d’amis de premier plan qui comprend Courteney Cox et Sandra Bullock, afin qu’elles puissent passer des soirées amusantes entre filles. « Maintenant que Reese n’est plus célibataire, elle agit comme si elle n’avait plus aucune utilité pour Jen, c’est très blessant et elle a le nez hors de l’articulation », a ajouté la source. Aniston a même remis à Witherspoon le prix de la cinémathèque américaine 2015 et s’est réjoui de leur amitié.

« Même avant que Reese ne joue ma charmante sœur Jill, quoique quelque peu gâtée, elle se sentait en quelque sorte comme une famille pour moi », a déclaré Aniston dans son discours, via Dans le style. « Le talent incroyable de Reese, tant sur le plan professionnel que personnel, a depuis longtemps fait d’elle une présence très forte et bienvenue dans ma vie – et j’en suis sûr dans la vie de nombreuses personnes présentes dans cette salle. » Et pas plus tard qu’en décembre dernier, leur entretien commun pour Variété ont montré leur fraternité.

« Nous sommes dans la vie l’un de l’autre depuis une vingtaine d’années », a déclaré Aniston. « C’est simplement dans notre ADN que nous sommes des collaborateurs. Nous sommes partenaires. Nous sommes amis. Nous sommes copines. Nous partageons toutes sortes de chagrins dans la vie, l’amour et tout.

Witherspoon a ajouté : « Cela est réconfortant. C’est juste du respect mutuel et des années d’expérience. Et je pense que nous sommes tous les deux incrédules à l’idée que nous soyons encore tous les deux en train de nous démener ! » Donc, j’espère que ce n’est qu’un obstacle sur la route pour les deux femmes talentueuses – Witherspoon pourrait être dans cette étape de lune de miel avec Haarman et Aniston se sent un peu laissée pour compte.

