Mardi, peu après 17 heures, heure de l’Est, l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. La réaction au verdict historique a été aussi rapide et massive que complexe et variée.

Les militants de la justice raciale et la communauté noire ont réagi énergiquement, qualifiant le verdict de pas en avant pour le mouvement Black Lives Matter. Les militants de Minneapolis ont applaudi à George Floyd Square, poussant un soupir collectif de soulagement qui a été rapidement suivi d’appels à une nouvelle législation sur la justice sociale et à une plus grande responsabilité de la police.

Pour comprendre comment le pays a traité la conclusion de l’essai, USA TODAY a analysé les déclarations du Congrès, les publications sur les réseaux sociaux de comptes Twitter influents et les données sur le trafic vers les sites Web de médias d’information à travers le pays.

Les résultats montrent une forte polarisation sur la question de la responsabilité de la police et du mouvement Black Lives Matter. Cette analyse USA TODAY démontre les façons diamétralement dont les Américains traitent les problèmes viscéraux liés à la justice sociale et au maintien de l’ordre.

Mots des principaux utilisateurs de Twitter

L’analyse a commencé avec un échantillon de comptes Twitter très suivis et leurs tweets et retweets. Une équipe qui comprenait Brooke Foucault Welles, professeur d’études de communication et de science des réseaux à la Northeastern University, avait précédemment sélectionné le panel et identifié les affinités politiques de ces influenceurs sur la base des données d’inscription des électeurs de leurs abonnés.

Le panel comptait 250 utilisateurs lors de sa création, mais 30 comptes sont inactifs ou ont depuis été suspendus ou résiliés. L’analyse a rendu compte d’un léger déséquilibre partisan dans les comptes en se concentrant sur le classement des mots utilisés plutôt que sur le nombre d’utilisations.

Par ailleurs, USA TODAY a examiné les tweets d’un échantillon d’activistes et de leaders d’opinion sur des sujets de droits civils et de réforme de la police, dont certains figuraient également sur la liste d’influenceurs libéraux de Welles.

« BLM, « »médias, » et « Démocrates« figuraient parmi les termes qui se classaient parmi les premiers en usage par les conservateurs mais pas par les libéraux.

Les comptes influents de gauche et les défenseurs des droits civiques se sont tous deux distingués par les tweets avec le mot « famille. « De plus, les mots »police, « »responsabilité » et « monnaie« figuraient parmi les 50 premiers utilisés par les deux groupes. Aucun de ces termes ne figurait en bonne place pour les conservateurs.

Parmi les voix des droits civiques, les mots « communauté, « »espoir » et « Support« notamment classé dans le top 50 pour l’usage.

Une ventilation des phrases de deux mots a montré que les commentateurs conservateurs faisaient fréquemment référence à la République des États-Unis. Maxine Waters, le démocrate de Californie dont les commentaires soutenant un verdict de culpabilité ont incité la défense de Chauvin à demander l’annulation du procès. Les conservateurs ont également utilisé le terme « procès équitable», principalement pour dire que Chauvin n’en a pas eu.

Les voix des libéraux et des droits civiques ont accordé une attention particulière Darnella Frazier, l’adolescent dont la séquence vidéo de la mort de Floyd est devenue une preuve essentielle au procès.

Les influenceurs des droits civiques se sont fortement concentrés sur Elizabeth City, Caroline du Nord, où Andrew Brown Jr., un homme noir, a été mortellement abattu par les forces de l’ordre le matin après le verdict Chauvin.

« Ma’Khia Bryant » était également une phrase phare pour ce groupe, faisant référence à Columbus, Ohio, adolescent mortellement abattu par la police quelques minutes avant l’annonce du verdict Chauvin. Cependant, en ajoutant des variations sur l’orthographe de son nom et des références à Columbus, le cas de Bryant était un sujet majeur parmi les deux. libéraux et conservateurs ainsi que.

Derek Chauvin a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Maxine Waters et Joe Biden ont sans aucun doute joué un rôle dans la décision du jury. – Ryan Fournier (@RyanAFournier) 20 avril 2021

Déclarations du Congrès

Quelques heures après l’annonce du verdict, plus de membres du Congrès ont publié des communiqués de presse officiels qu’après les décisions juridiques majeures dans d’autres meurtres très médiatisés de Noirs de la dernière décennie, selon une base de données ProPublica de communiqués de presse. Comme pour les meurtres précédents, presque tous les communiqués de presse ont été publiés par des démocrates.

Les déclarations de membres démocrates et républicains ont offert leur soutien à «la famille de George Floyd» et ont utilisé l’expression «justice a été servie», mais seuls les démocrates ont utilisé les expressions «racisme» ou «responsabilité de la police».

Le sentiment de Twitter

Peu de temps après l’annonce du verdict mardi, la positivité globale du langage sur Twitter a chuté précipitamment. Ce n’était pas parce que les utilisateurs réagissaient négativement aux nouvelles. Le score de sentiment moyen a fortement baissé parce que les mots «coupable», «meurtre» et «mort» sont devenus une plus grande partie de la discussion globale sur Twitter, selon les données recueillies par le Computational Story Lab de l’Université du Vermont.

«Twitter était inquiet mardi après-midi lorsque l’annonce a été faite que le verdict était rendu», a déclaré Chris Danforth, codirecteur du Computational Story Lab.

Les forts signaux négatifs de mots comme coupable et meurtre ont été contrebalancés par un message plus positif véhiculé par des mots comme l’espoir, a-t-il dit. « La baisse des sentiments pour mardi et à 17 heures, heure de l’Est, aurait été considérablement plus profonde si Chauvin avait été acquitté », a déclaré Danforth.

Regarder les actualités

Dans les 24 heures qui ont suivi le verdict, des articles de presse sur George Floyd et le procès Chauvin ont été lus d’un océan à l’autre. Mais le Minnesota et Washington, DC, ont été particulièrement à l’écoute, selon des données sur environ 9 millions de visites à des centaines d’articles de presse fournis par la société d’analyse Web Parse.ly.

«Cela me dit que l’attention portée ici vient en grande partie des personnes qui ont subi ce traumatisme de manière très viscérale», déclare Kelsey Arendt, responsable des données de Parse.ly, qui n’a pas été surpris que la capitale nationale ait également connu un trafic élevé vers Articles de presse Chauvin. «Nous examinons les personnes touchées par le procès et celles qui peuvent changer les lois», a déclaré Arendt.

Le marché de Columbus dans l’Ohio a également connu un engagement élevé, peut-être en raison des tirs de la police qui y ont eu lieu au moment du verdict Chauvin.

Par ailleurs, en utilisant les données de la société d’analyse des médias sociaux NewsWhip, USA TODAY a examiné comment les lecteurs ont répondu aux 100 meilleurs articles sur Derek Chauvin et George Floyd dans les heures avant et après l’annonce du verdict. Les médias conservateurs comme The Daily Wire et Fox News ont dominé la conversation, avec CNN et NBC News à la traîne, à en juger par le nombre «d’interactions» de lecteurs telles que des partages ou des commentaires.