La réaction mondiale au raid de Trump a été atténuée alors que certains Israéliens établissent des similitudes avec le traitement de Bibi par l’establishment

La réaction mondiale au raid du FBI sur le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Trump a été pour la plupart en sourdine mardi, même ses proches alliés et partisans en Israël se sont abstenus de commenter les événements qui ont créé la controverse aux États-Unis.

“Beaucoup de gens ici [in Israel] sommes conscients de ce qui se passe, mais cela ne provoque pas le genre de tollé que vous voyez aux États-Unis en ce moment et c’est compréhensible », a déclaré Marc Zell, un avocat international, qui est président de Republicans Overseas Israel et vice-président président de Republicans Overseas International.

Il a déclaré qu'”en règle générale, les Israéliens ne connaissent pas grand-chose à la politique américaine et qu’ils sont distraits par leurs propres problèmes”. Zell a souligné les hostilités du week-end dernier entre Israël et le Jihad islamique palestinien à Gaza, la menace de l’Iran et les prochaines élections nationales, également en novembre.

TRUMP DIT MAR-A-LAGO HOME EN FLORIDE ‘SOUS SEIGE’ PAR DES AGENTS DU FBI

Zell, qui a condamné le raid du FBI dans un tweet, a toutefois déclaré que des parallèles pourraient certainement être établis entre Trump et l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

“Trump et Netanyahu sont souvent comparés”, a-t-il déclaré. “Les deux sont des dirigeants très francs, des dirigeants très déterminés, ce que de nombreux Israéliens admirent et, du même coup, de nombreux Israéliens méprisent, ces deux personnes ont tendance à susciter des réactions intenses de la part de leurs partisans et de leurs ennemis.”

Le Dr Gadi Taub, professeur d’histoire des États-Unis à l’Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré à Fox News Digital que les similitudes entre les deux dirigeants et les enquêtes criminelles auxquelles ils sont confrontés maintenant, après avoir été évincés du pouvoir, sont encore plus proches.

“Je pense que la militarisation des agences d’État dans les deux pays est assez claire”, a déclaré Taub. “Je pense que nous ne pouvons pas interpréter tout cela pleinement si nous ne comprenons pas qu’au centre de tout cela se trouve une alliance entre les médias de gauche et les agences d’État.”

Mis à part Zell, Taub et une poignée d’autres, il y avait surtout du silence sur le raid, qui, selon les partisans de Trump, était sans précédent et sapait la confiance du public dans le système judiciaire américain.

Dans d’autres pays également, les dirigeants politiques, les experts et les médias se sont abstenus de commenter ou de critiquer l’administration Biden ou les autorités américaines pour le raid.

LE GOP SLAMS “L’ARMEMENT” DU DOJ APRÈS QUE LE MAR-A-LAGO DE TRUMP AIT FERMÉ PAR LE FBI ; DEMS L’APPELENT ‘RESPONSABILITÉ’

“Jusqu’à présent, les médias russes se sont abstenus d’attaquer ouvertement le ministère de la Justice de l’administration Biden ou de soutenir directement l’ancien président Trump”, a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan”. pour vaincre l’Amérique.”

“La couverture du raid du FBI sur la propriété du président Trump est largement neutre, car les médias russes rapportent simplement les nouvelles provenant des médias occidentaux”, a-t-elle déclaré.

Koffler a noté: “Cependant, le rapport se concentre sur les critiques des responsables du GOP qui critiquent le FBI pour avoir ciblé l’opposant politique du président Biden et futur candidat potentiel à la présidentielle. Le thème le plus important est que 100 agents du FBI sont descendus au domicile de Trump en Floride.”

Au Royaume-Uni, la situation était similaire, la plupart des médias ayant repris des reportages en provenance des États-Unis, bien que le journal de gauche The Guardian ait publié un article d’opinion disant que “le développement a durement frappé Trump et sa famille. Ou opportunément, selon la façon dont tu le regardes.”