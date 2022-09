La réaction mignonne d’une petite fille en voyant son professeur préféré vous fera perdre la tête

Chaque élève a une place spéciale pour son professeur préféré. Le devoir donné par ce professeur particulier est le premier à être terminé à chaque fois. Il y a plusieurs histoires sur le lien enseignant-élève. Maintenant, Instagram Reels, montrant le lien mignon, a fait surface en ligne. Il s’agit de la réaction mignonne d’une petite fille lorsqu’elle a vu son professeur à l’extérieur de l’école. Dans le clip désormais viral, l’enseignant se tient devant un restaurant en attendant sa nourriture tandis que la fille marche lentement vers lui avant de se retourner et de regarder timidement sa mère qui enregistre.

Le professeur remarque son élève et regarde sa mère. Il rit quand il remarque qu’elle filme la réaction de sa fille. Après quelques images, la fille a un énorme sourire sur son visage alors que son professeur la prend dans ses bras et lui donne un câlin chaleureux. Le texte intégré dans la vidéo se lit comme suit : “Quand vous rencontrez votre professeur préféré !”

L’utilisateur d’Instagram a écrit la légende: “J’espère que cela vous fera sourire comme ça m’a fait!

Les utilisateurs de la plateforme de médias sociaux adorent la réaction. “Elle est comme” tu vas venir me chercher? on a écrit dans la section des commentaires du post. Un autre a commenté: “J’adore rencontrer mes élèves les jours de congé, cela me donne l’impression d’être une célébrité.” Quelqu’un a également dit: “La façon dont elle regarde en arrière pour confirmation.”

Un utilisateur a ajouté: “Il ressemblait à euh je connais cet enfant lol et regarde en arrière pour maman comme oh oui c’est elle, trop mignonne.”

Une utilisatrice a également partagé son expérience et a écrit : « Awww me fait repenser à mes jours de garde d’enfants et mes petits élèves me voyaient dans HEB ou Target et n’étaient qu’un hurlement mon nom lol. Les parents disaient : « Je suis tellement désolé de leur avoir dit de ne pas vous déranger ».

Regardez la vidéo ici :

La vidéo a recueilli plus de 1,93 lakh vues et compte toujours.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici