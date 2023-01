La réaction « la plus maladroite » d’une femme à la demande en mariage de son beau déconcerte les internautes

Récemment, une femme nommée Cass a partagé une vidéo d’une demande en mariage surprise pour le Nouvel An dont elle a été témoin. L’incident s’est produit dans un club de Waikiki, à Hawaï, et est devenu viral depuis. Elle a décrit la demande en mariage comme la demande en mariage “la plus maladroite” qu’elle ait jamais vue. Il a été publié sur TikTok lundi et a recueilli plus de 4 millions de vues et a montré une femme complètement mortifiée après que son partenaire lui ait proposé devant des inconnus.

Cass, qui s’appelle “Caethically” sur TikTok, a mis en ligne la vidéo. Le clip commence par une femme vêtue d’une robe à paillettes blanches faisant la fête sur le toit avant que la musique ne s’arrête et que son copain ne prenne le micro. Elle a ajouté une légende dans la vidéo qui disait: “Omg (Oh mon Dieu) ils ont arrêté toute la soirée NYE (réveillon du Nouvel An) pour que ce gars propose et la fille ne l’avait pas”. Plus loin dans la vidéo, le texte disait : « Attendez jusqu’à la fin », a-t-elle ajouté. “C’était la chose la plus gênante que j’aie jamais vue.”

Elle a également ajouté un texte qui disait: “Je pensais vraiment qu’elle allait dire non”. Cependant, la vidéo continue avec le gars qui se met à genoux et continue le monologue et complètement inconscient de l’embarras de sa petite amie. Il a dit : « Je veux dire, je suis fou amoureux de toi ». Il a ajouté : « Tu es l’amour de ma vie, et feras-tu de moi l’homme le plus heureux du monde ? Veux-tu m’épouser?”

Juste après qu’il ait ouvert la sonnerie et posé la question, il y eut un silence gêné. Le petit ami a demandé: “C’est un simple oui ou non.” Bien que la femme ait semblé mal à l’aise, elle a dit: «Oh mon Dieu! Oui?” Bientôt, la foule a applaudi lorsque la femme a glissé la bague à son doigt, mais elle n’avait pas l’air impressionnée.

Selon Cass, elle a surpris la nouvelle future mariée en train de se chamailler avec son fiancé et lui demander: “Pourquoi feriez-vous cela?”

Regardez la vidéo ici-

Selon le New York Post, la vidéo a immédiatement attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux qui ont exprimé leur opinion sur les propositions publiques. Apparemment, un utilisateur a déclaré : « Voir. C’est pourquoi j’ai dit à mon fiancé comment je voulais que ma proposition soit. En privé, en public ou devant la famille. Ce sont des questions importantes à poser. ” Un autre utilisateur a déclaré: “La façon dont vous proposez doit toujours être discutée. Quand vous proposez devrait être une surprise.”

Que pensez-vous des propositions publiques ?

