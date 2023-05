La réaction inestimable d’une petite fille alors qu’elle renverse de la crème glacée après avoir klaxonné une voiture

Internet regorge de vidéos qui nous font sourire. Une vidéo récente d’une petite fille effrayée par un klaxon de voiture en mangeant sa glace est devenue virale. La jeune fille est vue en train de manger joyeusement de la crème glacée en marchant dans la rue avec son sac d’école suspendu derrière elle. Cependant, une voiture avec un klaxon fort l’effraie.

Dans la partie suivante de la vidéo, on la voit tourner son visage vers la voiture alors que la glace saute de ses doigts et se renverse. Votre cœur sera content lorsque vous observerez l’expression adorable de la fille. En la voyant, il est évident qu’en entendant le klaxon, elle a été choquée et effrayée, c’est pourquoi la glace a glissé de ses doigts. La jeune fille est vue vêtue de vêtements occidentaux qu’elle a associés à une veste verte. Regardez la vidéo ici:

La vidéo a été publiée sur Instagram et a recueilli près de 3 millions de vues. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont commenté la publication. Une personne a écrit : « Quel super look. » Une autre a commenté : « POV : Comment osez-vous ? ».

Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’une telle vidéo fait le buzz sur internet. Il y a quelque temps, une vidéo d’un enfant se promenant dans le parc a laissé les téléspectateurs stupéfaits lorsqu’il est tombé brusquement.

Une jolie vidéo d’un enfant est quelque chose que nous aimons tous et ce n’est pas différent.