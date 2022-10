La réaction inestimable d’une fille au nouvel emploi de son père est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Pour les enfants, en particulier les filles, leurs pères ne sont rien de moins qu’un super-héros. Peu importe le nombre de hauts et de bas qu’ils traversent, les pères ne ménagent aucun effort pour que leurs enfants soient heureux. Maintenant, une vidéo montrant ce lien incassable d’un duo père-fille est devenue virale. La vidéo commence par un homme qui surprend sa fille en lui annonçant qu’il a accepté un nouvel emploi. Et la réaction de la fille est la chose la plus pure que vous puissiez voir sur Internet aujourd’hui.

La jeune fille, vêtue de son uniforme scolaire, est vue debout, les yeux fermés. Alors qu’elle ouvre les yeux, elle voit son père tenir le t-shirt orange Swiggy, indiquant qu’il a rejoint le service de commande et de livraison de nourriture en ligne. Sa fille est ravie et sursaute avant de lui faire un câlin.

La légende de la vidéo, qui a été traduite du malayalam, se lit comme suit : « Le nouveau travail d’Appa. Ma fille, allons-nous manger plus de nourriture maintenant.

La vidéo, qui a été publiée le 20 septembre, a recueilli plus d’un million de vues et 73 000 likes. Après avoir vu la réaction de la jeune fille dans la vidéo, plusieurs utilisateurs ont été émus et ont versé leur affection dans la section des commentaires avec de merveilleux compliments et des émojis de cœur.

“Beaucoup de bonheur”, a déclaré un utilisateur. Une autre personne a fait remarquer: «La meilleure chose que j’ai vue aujourd’hui matin. » Une troisième personne a déclaré : « Parfois, quand nous voyons ce genre de choses… cela nous fait penser à quel point nous sommes chanceux et chanceux pour ce que nous avons. Nous devrions remercier Dieu chaque jour pour ce que nous avons. Bien que très félicitations au gars et à sa famille. Que Dieu continue de donner de plus en plus à ce gars et à sa fille.

« Les enfants, en particulier les filles, traitent leur père comme Dieu, quoi qu’ils fassent comme un travail précieux. Plus ils aiment leurs pères qui travaillent dur. Un moment vivant dans la vie d’un père », lit-on dans l’un des commentaires.

