La réaction inestimable d’une fille à entendre pour la première fois est virale

Les humains sont composés essentiellement de cinq sens : le toucher, la vue, l’odorat, le goût et l’ouïe. Si l’un des cinq est perturbé, l’équilibre du corps se dérègle. Prenez, par exemple, lorsque vous avez le nez bouché à cause d’un rhume, votre odorat disparaît. Bien qu’elle ne cause aucun dommage, la perte d’odorat peut constamment vous déranger et vous mettre mal à l’aise. Une personne sourde est également confrontée à un problème similaire. Seules les personnes qui ont de telles déficiences savent ce que cela fait de retrouver le pouvoir des sens.

Une jeune fille kenyane, qui a retrouvé son audition, à l’aide d’un appareil auditif, est heureuse au-delà de toute mesure. Une page Instagram nommée Good News Movement a mis en ligne la vidéo sur l’application de partage de photos. La réaction inestimable de la jeune fille a ému Internet aux larmes.

La légende de la publication informe les utilisateurs que le nom de la fille est Nestayha. Elle a 7 ans et appartient à la ville kenyane de Wajir. La pauvre enfant a perdu l’ouïe quand elle était jeune, à cause de la rupture de ses tympans. “RETROUVE L’AUDITION : Nestayha, une fillette de 7 ans de Wajir, au Kenya, a perdu l’ouïe lorsqu’elle était jeune à la suite d’une maladie qui a provoqué la rupture de ses tympans. Elle n’avait pas pu entendre jusqu’à ce moment », lit la légende.

Le clip désormais viral s’ouvre sur la petite Nestayha assise sur une chaise pendant qu’un homme ajuste l’aide auditive sur son oreille. Une fois l’appareil installé, l’homme tape dans ses mains pour vérifier si la fille est capable d’entendre ou non. Bientôt, Nestayha se retourne, regardant la source du son qui est venu de l’homme, établissant le fait qu’elle a retrouvé son sens de l’ouïe.

D’après les expressions heureuses mais surprises de Nestayha, il semble qu’elle est incapable d’en croire ses oreilles. La jeune fille est bouleversée en réalisant qu’elle pourra enfin écouter tous les sons et bruits autour d’elle et éclate en sanglots, couvrant son visage avec ses mains. Voyant Nestayha pleurer, une femme se précipite pour l’embrasser.

La vidéo a touché une corde sensible chez les utilisateurs des médias sociaux, qui semblaient sympathiser avec la petite fille et sa joie retrouvée. “Bénissez cet enfant et tous ceux qui aident”, a prié un utilisateur. “Si belle! Je lui souhaite tout le bonheur du monde”, a souhaité un autre. « Oh mec… les choses que nous tenons pour acquises. Quelle chérie !!” s’exclama le troisième individu.

Depuis son partage, la vidéo touchante a attiré plus de 1,6 million de vues et reçu plus de 111 000 likes sur Instagram. Internet regorge de ces types de trésors cachés qui remplissent votre cœur de joie. Plus tôt, une autre vidéo montrant un enfant d’un an fou de joie après avoir entendu la voix de sa mère pour la première fois a également attiré l’attention de la population du cyberespace. Regardez la vidéo ici :

mon bébé a reçu ses aides auditives aujourd’hui. regarde son visage 🥺😭 pic.twitter.com/IwwdsQVrSN — Finessa Hudgins (@lil_lopeep) 16 septembre 2020

Cette vidéo vous a-t-elle fait sourire ou vous a fait monter les larmes aux yeux ?

