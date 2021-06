La réaction inestimable d’une femme en obtenant une voiture de son fils laisse Internet les larmes aux yeux

Alors que chaque enfant doué aspire à rendre ses parents fiers de leur soutien et de leur amour inconditionnels, la vidéo de cet homme d’offrir une voiture à sa mère comme cadeau surprise a fait sensation sur les réseaux sociaux. Le clip a ému Twitteratti aux larmes alors qu’il capturait la pure joie d’un parent après un acte aussi attachant.

Partagée par Twitter, @KhristianLue, la vidéo était sous-titrée : « Ce n’est pas un coupé Benz ou Bently, mais j’ai acheté une voiture à ma mère aujourd’hui. Je t’aime dame folle », avec un cœur rouge. L’adorable vidéo s’est ouverte avec l’homme emmenant sa mère vers la toute nouvelle voiture garée devant chez lui. La mère excitée se dirigea vers la berline blanche. L’air absolument ravie, elle a demandé à qui était cette voiture. A quoi l’homme a répondu que ce n’était pas sa voiture et lui a dit avec amour que c’était elle. Après quoi l’excitation de la mère n’a pas connu de limites. Exaltée, elle a partagé un cri de joie. En criant, elle serra son fils dans ses bras et vérifia son nouveau cadeau.

L’homme a également téléchargé plusieurs emojis pour exprimer le trésor d’émotions qu’il a traversées après avoir gagné sa mère avec le cadeau le plus chaleureux et sa réaction de joie.

Depuis que le court clip de 36 secondes a été publié sur Twitter, il a recueilli plus de 2,8 millions de vues, 27 000 retweets et 2 23 000 likes. La vidéo réconfortante a non seulement gagné des millions de cœurs en ligne, mais a lancé une série de messages avec des internautes partageant leurs expériences similaires sur Internet.

L’un des utilisateurs a écrit: « Je retenais mes larmes après avoir regardé la vidéo, mais cela m’a brisé », avec un visage qui pleurait fort. Un autre commentaire disait : « Je n’arrive pas à surmonter la réaction de ta mère. » Tandis que le troisième intervenait et écrivait : « Mon frère, ne change jamais qui tu es ! Cette femme mérite tout », avec des emojis en pleurs et mains jointes.

Voici quelques-unes des réactions :

Oui, mais c’est une Honda et elle fonctionnera TOUJOURS avec des soins et une alimentation appropriés, et ne coûtera pas un million pour continuer à fonctionner. Bien fait! Sa joie est merveilleuse à voir. — Katie (@imagine_enigami) 26 mai 2021

Son bébé lui a offert une voiture dont elle se fichait de la marque. Cela venait de son bébé, c’est tout ce qui comptait félicitations à elle. Qui coupe les oignons ici ?! pic.twitter.com/DWqm9emmBs– LarnalynnPro (@LarnalynnPro) 27 mai 2021

Nous souhaitons à la mère et à son fils le plus grand bonheur pour toujours !

