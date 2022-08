La réaction inestimable d’un frère aux premiers pas de sa petite sœur va égayer votre journée

En tant qu’aîné, nous célébrons toujours les réalisations de nos plus jeunes, peu importe qu’ils soient grands ou petits. Et surtout s’il s’agit d’une première dans leur vie, qu’il s’agisse d’obtenir un emploi ou de faire des petits pas en tant que bébé, notre joie devient sans pareille. Quelque chose de similaire a été observé dans une vidéo récente qui est devenue virale. Un frère a été surpris de voir sa petite sœur faire ses premiers pas et ses réactions mignonnes ne manqueront pas de vous remplir le cœur d’amour.

Le frère est identifié comme Elijah, 3 ans, d’Angleterre. Il a été étonné de voir sa sœur Nyla-Rose, âgée de 10 mois, se lever et faire de petits pas chancelants. Il s’exclame son nom puis met ses mains dans sa bouche avec incrédulité.

Voici la vidéo :

Ce frère aîné a eu la réaction la plus mignonne en voyant sa petite sœur marcher pour la première fois pic.twitter.com/lu4Uw0KwWK — NowThis (@nowthisnews) 30 août 2022

Pendant ce temps, la petite Nyla rigole en essayant de marcher et voit la réaction de son frère. Elle finit par tomber sur le sol après quelques pas.

La vidéo a été enregistrée par la mère des enfants, Rebecca McGill, le 21 août à leur domicile de la ville de Bletchley en Angleterre.

Dans une conversation avec Storyful, McGill a déclaré: «Elijah a toujours été très attentif à Nyla-Rose. Il est toujours excité quand elle fait quelque chose de nouveau, nous nous sommes assurés de l’inclure dans tout pour qu’il ne se sente pas exclu.

La réaction étonnante du petit garçon en voyant sa petite sœur marcher pour la première fois a été mise en ligne par Storyful Viral sur sa chaîne YouTube. Un commentaire là-bas disait: “Adorable!”

Rebecca McGill partage constamment des vidéos du lien spécial entre frères et sœurs que ses enfants Elijah et Nyla partagent. Cette vidéo particulière sur TikTok a reçu plus de 2,5 lakh vues.

“Tellement mignon. La meilleure chose que j’ai vue de toute la journée », a déclaré un utilisateur de TikTok. “Oh béni, elle est si fière d’elle. Meilleur grand frère », a commenté un autre.

Dans une autre vidéo de ce type datant de 2019, la réaction d’un père aux premiers pas de sa fille était devenue virale. Le moment était plus spécial puisque la petite Lawree est née avec une jambe droite déformée et que les médecins avaient prétendu qu’elle ne marcherait peut-être jamais. Cette vidéo touchante filmée a laissé beaucoup d’émotions.

