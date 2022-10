La réaction hilarante d’un tout-petit à la dégustation de crème glacée pour la première fois est incontournable

Même les plus petites choses semblent exciter les bébés et remplir leur cœur de joie. Qu’il s’agisse de partir en vacances pour la première fois ou de manger un plat inédit, la curiosité d’un bébé est toujours à son comble. Plusieurs recherches médicales indiquent que les nouveau-nés sont enclins aux cuisines sucrées comme les desserts, les chocolats et les bonbons après s’être familiarisés avec le lait de leur mère. Et maintenant, une vidéo virale prouve que les tout-petits aiment trop tout ce qui est sucré. Une adorable vidéo a récemment fait surface sur Twitter, qui capture magnifiquement la délicieuse réaction d’un bébé dégustant une glace pour la première fois. “Oh mon… où étais-tu toute ma vie !?” lire le tweet.

Oh mon… où étais-tu toute ma vie !? 😏😂👶🏼🍦 pic.twitter.com/LUi7XQDwO0 —Fred Schultz (@FredSchultz35) 13 octobre 2022

La vidéo virale s’ouvre avec le munchkin prenant sa première bouchée de crème glacée. Dès qu’elle lèche la glace, le bambin semble être interloqué par son goût étonnant. Elle écarquille les yeux d’incrédulité et attrape la glace à deux mains.

Le bébé refuse alors de lâcher le cône alors que ses parents éclatent de rire en voyant les expressions hilarantes de leur enfant. Elle entre ensuite pour une autre bouchée, avant que la crème glacée alléchante ne lui soit retirée.

Peu de temps après que la vidéo a fait surface sur la plateforme de micro-blogging, elle a laissé Twitterati en deux. “L’expression du visage du bébé après la première bouchée”, note un utilisateur. Un autre s’est exclamé: “Écartez-vous des gens, j’ai trouvé l’amour de ma vie.” “Moi autour de la glace”, a commenté un troisième utilisateur.

Le regard sur le visage de bébé après la première bouchée. 💕💕💕 – Juste de passage (@TripDidntDie) 14 octobre 2022

Éloignez-vous des gens, j’ai trouvé l’amour de ma vie ! 😂❤️ – Mme Kaur (@quietframe) 14 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a attiré plus de 2 millions de vues sur Twitter. Ce n’est pas la première fois que la réaction d’un tout-petit gagne Internet. Plus tôt, une autre vidéo montrant un enfant regardant des feux d’artifice dans le ciel pour la première fois avait fait jaillir les utilisateurs des médias sociaux.

