La réaction hilarante d’un journaliste pakistanais à un garçon dérangeant ses reportages

Le journalisme, en particulier le reportage, est une tâche extrêmement ardue, qui nécessite une vigilance physique et mentale constante. Au travail, les journalistes sont souvent pris dans de nombreuses situations délicates, parfois amusantes à regarder. Une vidéo dans laquelle un journaliste relatant un événement est devenue virale.

Au milieu de son reportage, un jeune garçon est d’abord intervenu, puis est revenu et a regardé la caméra. C’en était trop pour le journaliste, qui s’efforçait patiemment d’achever son travail. Il gifla le garçon et le regarda agressivement. Les utilisateurs sont tombés de leur siège en riant en regardant la vidéo

journaliste de l’année ! pic.twitter.com/F65BM0RsQr – Messages viraux (@Postsviraux5) 30 septembre 2022

En dehors de cette raison, un autre facteur qui a amusé les gens était le journaliste qui parlait espagnol. Il semble que l’audio d’origine ait été supprimé et que quelqu’un l’ait remplacé par une voix off en espagnol. C’était évident à partir de la différence de synchronisation audio. Cette vidéo a été partagée sur Twitter par le compte Viral Posts. Il a recueilli plus de 2 vues Lakh.

Les Pakistanais parlent aussi espagnol ? Ouah. – Avyash Gautam (@AvyashGautam) 1 octobre 2022

Ourdou en espagnol 😂😂😂 — Saket Tiwari (@Saket_Tiwari14) 30 septembre 2022

Une vidéo similaire a été partagée il y a quelque temps. Dans la vidéo, la journaliste Maira Hashmi faisait un reportage sur la fête de l’Aïd-al Adha. Maira était entourée d’habitants, dont des femmes et des enfants. La vidéo montre un jeune garçon en chemise blanche debout près d’elle. La vidéo montrait alors ce garçon levant le bras et appelant quelqu’un. Sa voix est inaudible. Cependant, Maira était furieuse de son geste. Elle l’a giflé après avoir terminé sa pièce à la caméra.

La vidéo a reçu des réactions mitigées de la part des utilisateurs. Certains ont écrit qu’il n’était pas nécessaire de gifler ce garçon.

Ouais mais qui t’a donné le droit de gifler le gosse de quelqu’un comme ça… décevant ! — Fatima (@theFatimaN) 11 juillet 2022

D’autres ont écrit que le garçon devait avoir fait quelque chose de mal qui a exaspéré le journaliste.

Zarur koi batameeezi ki ho gi est né.. — 🦄 (@fajar_muzammil) 11 juillet 2022

Après que la vidéo soit devenue virale, Maira a expliqué son action. Elle a dit que le garçon tentait de menacer une famille lors d’une émission en direct.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici