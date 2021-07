La réaction hilarante de la mariée au lit couvert de fleurs est virale : « Soyenge Kaha Par »

Les mariages sont une occasion joyeuse, non seulement pour le couple de jeunes mariés, mais aussi pour tous leurs proches. Beaucoup de ces proches prennent des mesures énormes pour rendre cette occasion vraiment spéciale. De nombreuses traditions ont lieu avec des festivités exagérées.

L’une de ces traditions consiste à répandre des pétales de roses sur le lit du couple de jeunes mariés. Alors que c’est très romantique de le faire, dans cette vidéo virale hilarante, on voit la mariée poser la question la plus importante « soyenge kaha pe (où allons-nous dormir) », alors qu’elle voit le lit recouvert de trop de pétales de rose.

Une vidéo de cet arrangement « extravagant » est récemment devenue virale. Il a été partagé sur la page Instagram « Dulhaniyaa » et montre une mariée entrant dans sa chambre pour trouver le lit entièrement recouvert de fleurs. Elle est déconcertée et perplexe par ce qu’elle voit devant elle.

La vidéo virale contient une tournure narrative. Le marié était en charge des décorations. La légende dit : « Efforts mere dikhe nahin inhe », et il a une drôle d’expression.

Selon Times Now, le Dr Upasana Vohra est la mariée dans le clip. Elle est liée aux célébrités Vicky Kaushal et Sunny Kaushal, ce qui est remarquable. Dans l’un de ses films, on peut les voir bénir le mariage.

La vidéo depuis sa mise en ligne a déjà recueilli plus de 53 000 likes, et le nombre augmente de façon exponentielle à mesure que de plus en plus de personnes partagent ce clip hilarant avec leurs proches.

La vidéo est rapidement devenue populaire sur Instagram et d’autres sites de médias sociaux. Certains internautes ont fait des commentaires provocateurs dans la zone des commentaires. Le reste des commentaires était rempli d’émojis de rire.

Bien que la tradition puisse sembler étrange à beaucoup, il y a de vraies raisons pour lesquelles elle est pratiquée. Un lit rempli de roses détend vos nerfs avec l’essence apaisante des roses. L’odeur fonctionne également comme un sédatif naturel et aphrodisiaque. Il dépeint l’amour et la passion entre le couple, et c’est pourquoi tous les mariages indiens suivent la tradition.

