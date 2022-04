La réaction gigantesque du “dentifrice de l’éléphant” par Toy Company établit un record du monde

Une entreprise de jouets américaine a atteint le record du monde de la plus grande réaction au dentifrice d’éléphant. Le Guinness World Records a rapporté l’événement de Los Angeles et la réaction a mesuré 342,52 mètres. Il a battu le record de la réaction précédente en 2020 qui mesurait 9 743 pieds cubes et 1 157 pouces cubes qui avaient enveloppé tout un terrain de football à Sao Paulo, au Brésil. L’entreprise de jouets qui a battu le record s’appelle KiwiCo et se spécialise dans les jouets de nature scientifique. L’entreprise vend les produits dans le but de maintenir vivante la curiosité et la créativité des enfants et de développer leur cerveau scientifique dès leur plus jeune âge.

L’expérience réalisée était connue sous le nom de “Pâte dentifrice de l’éléphant”. Cela a été fait en ajoutant du peroxyde d’hydrogène (H2O2) au savon à vaisselle liquide avec de l’iodure de potassium (KI) comme catalyseur. La mousse qui en a résulté couvrait 342,52 mètres cubes, créant la plus grande réaction de dentifrice d’éléphant à ce jour. La décomposition du peroxyde d’hydrogène est responsable de l’énorme mousse.

La vidéo de toute l’expérience est disponible sur YouTube. Il a été publié par le Guinness World Records sur leur chaîne YouTube officielle. La vidéo a été publiée il y a trois jours sur la chaîne le mercredi 20 avril. Depuis, elle a reçu plus de 79 000 vues et plus de 1 300 likes.

La société a été fondée par Sandra Oh Lin pour résoudre le problème des projets pratiques qui ne sont pas correctement exécutés par les enfants en raison de l’indisponibilité des matériaux et des tonnes de recherches. Selon le fondateur, cela a été un obstacle à la création d’une confiance créative chez les enfants, ce qui les a aidés à penser comme des producteurs et des créateurs plutôt que comme de simples consommateurs. L’objectif était de développer des compétences en résolution de problèmes chez les enfants pour s’assurer qu’ils apprennent à faire face aux vrais défis de la vie lorsqu’ils seront grands.

