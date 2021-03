La réaction furieuse de Salah à la décision de Klopp alors que Carragher est parti "surpris"

Mohamed Salah a réagi furieusement après que Jurgen Klopp l’ait tiré au début de la seconde moitié de la défaite de Liverpool contre Chelsea – et Jamie Carragher a été laissé « surpris » par cette décision.

Les Reds ont affronté leurs rivaux de Premier League à Anfield jeudi soir, Klopp étant sans aucun doute désespéré de remettre sur les rails la poursuite du top quatre de son équipe.

Mais ils ont traîné à un but en première mi-temps de Mason Mount et, dans le but de se frayer un chemin dans le match, le manager allemand a opté pour un double remplacement à la 62e minute, avec Diogo Jota et Alex Oxlade-Chamberlain à venir.

Cependant, de manière quelque peu surprenante, Salah – qui est le meilleur buteur de la Premier League avec 17 buts cette saison – a été l’une des victimes aux côtés du milieu de terrain Curtis Jones.

Et la superstar égyptienne était furieuse de la décision, secouant la tête en quittant le terrain avant de passer directement devant son manager et de prendre place sur le banc d’Anfield.

Les caméras de télévision ont alors capté un Salah en colère, se sont assis dans les gradins, secouant toujours la tête et semblant au visage de pierre.

En effet, la décision a également laissé la légende de Liverpool Carragher, qui était en charge des commentaires pour Sky Sports, également confuse.

Il a dit: « Je suis surpris que Mo Salah se retire, je le suis vraiment. Il n’a pas l’air trop heureux lui-même.