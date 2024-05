La réaction furieuse de Rodrigo Bentancur en dit long sur le point de vue des joueurs de Tottenham sur Arsenal

Rodrigo Bentancur n’a pas pu cacher sa colère lorsqu’il a été remplacé lors de la défaite 2-0 de Tottenham Hotspur contre Manchester City mardi soir.

Le milieu de terrain uruguayen a été remplacé par Dejan Kulusevski quelques minutes seulement après que Kevin De Bruyne ait préparé Erling Haaland pour donner l’avantage à City au Tottenham Hotspur Stadium afin de mettre l’équipe de Pep Guardiola au bord d’un quatrième titre consécutif en Premier League.









Mais après avoir été retiré par le manager Ange Postecoglou alors que les Spurs devaient gagner le match pour maintenir leurs espoirs de propulser Aston Villa à la quatrième et dernière place de la Ligue des Champions, Bentancur n’a pas réussi à garder le contrôle de ses émotions en donnant un coup de pied aux sièges des remplaçants. ‘ banc à plusieurs reprises avant de jeter sa bouteille d’eau par terre avec rage.

« Bentancur n’a pas été impressionné d’une manière ou d’une autre, ni par l’état du jeu ni par la décision de le retirer », a déclaré Peter Drury, commentateur de Sky Sports. « C’est un homme en colère. » Pendant ce temps, Jamie Carragher a ajouté : « Écoutez, il a bien fait ! »

La préparation du match de mardi avait été consacrée à spéculer sur la question de savoir si les joueurs de Tottenham seraient ou non incités à essayer de battre Manchester City, car cela placerait Arsenal, son rival amer du nord de Londres, en pole position pour remporter le titre de Premier League ce week-end.

Cependant, lors de sa conférence de presse d’avant-match, Postecoglou a insisté sur le fait que tout se passerait comme d’habitude pour son équipe, qui avait toujours l’ambition de se qualifier pour la Ligue des champions.

EN SAVOIR PLUS:Tottenham vs Man City LIVE – Nouvelles confirmées de l’équipe alors que Dragusin et Hojbjerg débutent, Kulusevski remplaçant

LIRE LA SUITE : Postecoglou explique clairement ce dont Tottenham a besoin dans les fenêtres de transfert pour défier Manchester City

« Je comprends la rivalité. J’ai fait partie de l’une des plus grandes rivalités au monde ces dernières années avec le Celtic et les Rangers », a déclaré lundi l’entraîneur des Spurs.





« Mais je n’ai jamais compris et je ne comprendrai jamais si quelqu’un veut que sa propre équipe perde. Ce n’est pas le but du sport. Ce n’est pas ce que j’aime dans ce jeu. »

En effet, la réaction de Bentancur après avoir été remplacé à 1-0 et avec une grande partie du match restant montre que les joueurs des Spurs ressentaient clairement la même chose que leur manager et qu’Arsenal n’était pas dans leur esprit.