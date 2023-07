La réaction furieuse contre le programme ULEZ de Sadiq Khan ne se limitera pas aux électeurs de Londres

L’écotaxe du travail sur les chauffeurs est la dernière goutte

SI VOUS pensez que la réaction violente contre le plan Ulez de Sadiq Khan sera limitée aux électeurs de Londres, détrompez-vous.

La désastreuse politique d’émissions détestée du maire travailliste dans la capitale n’est pas le seul front de la guerre contre les automobilistes britanniques.

Si vous pensez que la réaction furieuse contre le plan Ulez de Sadiq Khan sera limitée aux électeurs de Londres, détrompez-vous Crédit : PA

Les chauffeurs de Birmingham, Bradford et Newcastle ont leurs propres versions de la zone Ulez.

Et comme nous le révélons aujourd’hui, beaucoup d’entre eux bouillonnent aussi à juste titre.

Ils voient les frais de Clean-Air comme une taxe inéquitable pour les personnes à bas salaire qui dépendent de leurs véhicules mais qui n’ont pas les moyens d’en acheter de nouveaux.

Et ils ne voteront pour aucun parti qui le leur impose.

Une rébellion de la base contre la montée en flèche des coûts des politiques vertes devient rapidement un champ de bataille majeur des élections de l’année prochaine.

La campagne écologique du Labour provoque une crise dans les rangs du parti.

Sir Keir Starmer sait que le soutien de la Haute Cour au déploiement d’Ulez à Londres lui coûtera des votes cruciaux, et cela pourrait se répéter dans tout le pays.

Mais les conservateurs doivent aussi mettre de l’ordre chez eux.

L’interdiction par le gouvernement des nouvelles voitures à essence et diesel d’ici 2030 et des nouveaux hybrides d’ici 2035 est une folie et doit être retardée.

Pour de nombreux électeurs, cette taxe ressemble à la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Comme le dit l’horloger de Birmingham Trevor Jennings : « Ils vous factureront bientôt 5 £ pour sortir du lit. »

Ne leur donnez pas d’idées, Trevor.

Des arrestations, pas des mots

Les forces de POLICE qui se plient au politiquement correct mais ferment les yeux sur le vrai crime sont une honte depuis trop longtemps.

Le ministre de l’Intérieur a maintenant dit aux chefs de police d’enquêter sur tous les crimes qui ont une avance raisonnable dans un retour à une police de bon sens.

Suella Braverman a dit aux chefs de police d’enquêter sur tous les crimes qui ont une avance raisonnable dans un retour à la police de bon sens Crédit : PA

C’est un geste bienvenu de Suella Braverman.

Mais nous ne retiendrons pas notre souffle.

Les chefs de police ont déjà reçu l’ordre de se montrer durs.

L’automne dernier, ils ont été transportés au n ° 10 et on leur a dit de réprimer les clowns Just Stop Oil qui semaient le chaos sur nos routes. Pourtant, malgré la pression du Premier ministre, cela continue.

Et ce n’est que la semaine dernière que la police du sud du Pays de Galles a été critiquée pour avoir participé à une tournée en bus sur le thème de la fierté avec un numéro de drag appelé Coco-Aine.

Bonne chance avec le nouveau push Home Secretary.

Mais les victimes d’actes criminels ont besoin de résultats ainsi que de mots forts.