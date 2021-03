Louise Redknapp n’a pas caché le fait que son passage en 2016 sur Strictly Come Dancing a contribué à l’effondrement de son mariage avec Jamie Redknapp.

À l’époque, des rumeurs circulaient sur son amitié étroite avec le danseur professionnel Kevin Clifton, beaucoup spéculant que le soi-disant « Strictly Curse » avait de nouveau frappé – affirmations toutes deux démenties.

Leur lien étroit a même vu Jamie recevoir une douce nervure d’amis tels que James Corden, Freddie Flintoff et Jack Whitehall.

À l’époque, Louise, 46 ans, a déclaré: «Je pouvais voir Jamie devenir de plus en plus en colère contre les blagues», mais a insisté sur le fait qu’ils ont appris à rire des fausses spéculations.







Au début des répétitions, Louise – déjà maman des garçons Charley, 16 ans, et Beau, 12 ans – partageait l’espoir que danser avec le « roi de la fertilité » Kevin pourrait même l’aider et Jamie à avoir une fille tant attendue.

Après tout, ses deux derniers partenaires Frankie Bridge et Kellie Bright sont tous deux tombés enceintes peu de temps après le spectacle.

« Peut-être qu’il est le porte-bonheur dont j’ai besoin pour avoir cette fille que je veux vraiment », a déclaré Louise au Sun.

«Jamie adorerait un autre bébé, je ne rajeunis pas donc nous verrons ce qui se passera. Mais je suis en pleine forme maintenant, alors nous verrons.







En fin de compte, les projets de bébé ont été abandonnés et la procédure de divorce a commencé, Louise expliquant qu’elle avait été mordue par le virus du spectacle et ne pouvait pas redevenir une « épouse de Stepford ».

Pendant ce temps, elle et Kevin, 38 ans, sont restés amis proches après la fin du spectacle.

La danseuse professionnelle aurait chorégraphié la vidéo de son single de retour, Stretch, et a été aperçue lors de plusieurs de ses performances en direct.

En 2018 – deux ans après avoir terminé finalistes dans l’émission à succès de la BBC – Kevin et Louise semblaient plus proches que jamais.

Ils ont été photographiés pour la dernière fois ensemble en décembre de cette année-là, lorsque le chanteur a été invité à rejoindre Kevin et ses parents pour le bal de Noël annuel de la Clifton’s Dance Academy à Grimsby.







Louise a déclaré: « Ce sont la mère et le père de Kev qui m’ont demandé de venir la dernière fois que je les ai vus cet été. Nous sommes retournés dans la salle d’entraînement et avons eu quatre heures d’entraînement pour nous préparer! »

Mais le mois suivant, il est apparu que Kevin était en couple avec sa dernière partenaire Strictly, Stacey Dooley. Il a été constaté que Louise et Kevin ne se sont pas suivis sur les réseaux sociaux et en 2019, elle a confirmé qu’ils ne parlaient plus.

Elle a déclaré au magazine Fabulous: « Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. Très probablement depuis le début de l’émission [in 2018]. Pas depuis l’année dernière. «

« Vous essayez de rester en contact avec tout le monde, mais c’est un environnement de travail et ensuite chacun y va et fait son propre truc. Donc ce n’est pas mal et je lui souhaite bonne chance. »







Maintenant, pour la première fois, Louise a levé le couvercle sur leur amitié, insistant sur le fait que malgré les bavardages, tout était purement platonique dans la série.

«Il serait impossible de faire un spectacle comme Strictly sans former une amitié professionnelle – vous ne seriez pas capable de bien danser avec quelqu’un que vous détestiez; cela rendrait toute l’expérience complètement misérable», explique-t-elle dans son nouveau livre, You ‘ ve Got This.

«Il faut aimer ce que l’on fait pour faire du bon travail, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien de plus que de danser.

Cependant, elle voulait désespérément tenir les rumeurs à distance et a décidé d’éviter les écrans tactiles avec Kevin par respect pour Jamie, reconnaissant qu’elle avait peut-être été « froide ».

Elle a poursuivi: « J’avais peur. J’avais déjà vu les gros titres jouer avant, et personne ne sait si ce qu’ils lisent est vrai ou non. Même dans l’émission elle-même quand je suis descendu les escaliers après avoir été annoncé que Kevin et moi étaient à la semaine suivante, j’ai toujours préféré lui donner un high five plutôt que de le serrer dans mes bras.

« Dans le monde Strictly, je pense que cela m’a semblé assez froid, car tout le monde se serre dans ses bras, mais je me sentais mal à l’aise d’aller au-delà du simple high five. C’est un travail, un rôle et un programme. »

* Vous avez ceci et d’autres choses que j’aurais aimé savoir est maintenant en vente dans les grandes librairies.