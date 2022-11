La réaction européenne aux élections de mi-mandat aux États-Unis est un timide soupir de soulagement

Commentez cette histoire Commentaire

BRUXELLES – Une grande partie de l’Europe a poussé un soupir de soulagement mercredi, après une performance plus faible que prévu des républicains et l’absence de violence électorale majeure a apaisé les inquiétudes concernant les troubles dans les relations transatlantiques et la santé de la démocratie américaine – du moins pour le moment. Les résultats des premières grandes courses depuis l’insurrection du 6 janvier seront prêter probablement à court terme la stabilité aux efforts visant à isoler la Russie et à soutenir les forces ukrainiennes, la préoccupation centrale des responsables et diplomates européens à l’approche des mi-mandat. Le résultat ajoutera également un sentiment de continuité à la diplomatie quotidienne.

Mais pour un continent encore sous le choc des bouleversements de l’ère Trump, les courses à mi-mandat ont rappelé que malgré les discussions sur le renforcement de «l’autonomie stratégique» de l’Europe, la politique américaine façonne toujours beaucoup les affaires européennes. Avec ou sans « vague rouge » cette année, l’Europe sait qu’elle n’a pas vu la fin de Trump ou du trumpisme et doit planifier en conséquence.

Les alliés européens craignent que les États-Unis ne rappellent leur soutien à l’Ukraine

“Ce n’est pas aussi grave que nous le pensions”, a déclaré François Heisbourg, expert en sécurité et conseiller de longue date des responsables français. Mais la crainte d’un retour de Trump en 2024, a-t-il dit, est “évidemment toujours là”.

“Même si l’hypothèse pessimiste selon laquelle Donald Trump redeviendrait président des États-Unis en 2024 est devenue un peu plus irréaliste, il reste suffisamment de raisons pour que l’UE se prépare à de nouveaux changements dans ses relations avec les États-Unis”, a déclaré Reinhard Bütikofer, un Allemand. membre du Parlement européen dans une déclaration.

“Dans ces circonstances, l’UE doit définir ses priorités stratégiques entre les extrêmes d’une autonomie illusoire et une confiance confortable vis-à-vis des États-Unis.”

Alors que les résultats définitifs sont encore incertains, y compris le contrôle du Congrès, les premières analyses mercredi ont reflété une véritable surprise face aux résultats.

« Vague rouge ou juste une ondulation ? » a demandé le Times de Londres. Le journal français Libération, de gauche, a écrit que “les résultats des élections de mi-mandat sont bien moins mauvais que ce que craignaient les démocrates”, et qu’il n’y a pas eu “de tsunami républicain”.

Le tabloïd allemand Bild a qualifié la performance républicaine d ‘«étonnante», compte tenu de facteurs tels que «l’inflation et la crise économique imminente, une nouvelle vague de migrants du Sud et le mécontentement à l’égard de Biden».

Leslie Vinjamuri, directrice du programme États-Unis et Amériques à Chatham House, un groupe de réflexion britannique, a déclaré que les premiers résultats avaient bouleversé les attentes. “Tant de personnes en Europe avaient vraiment adhéré à la peur d’un retour de Donald Trump”, a-t-elle déclaré.

Ces dernières semaines, de nombreux observateurs européens ont prédit que les républicains prendraient facilement les deux chambres et la question à l’esprit était de savoir si une vague de candidats alignés sur Trump et sceptiques en Ukraine l’emporterait, détruisant potentiellement le front uni sur l’Ukraine et donnant un champ de bataille avantage au président Vladimir Poutine.

Au cours des plus de huit mois qui se sont écoulés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis et leurs alliés en Europe se sont ralliés pour soutenir l’Ukraine, promettant ensemble plus de 90 milliards de dollars d’aide militaire, financière et humanitaire, la majeure partie provenant des États-Unis.

Un allié de Poutine se vante d’être “ingéré” dans les élections américaines de mi-mandat

Mais dans la perspective des mi-parcours, les commentaires des républicains ont soulevé des questions quant à savoir si ce soutien se poursuivrait. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.) a déclaré le mois dernier qu’une Chambre contrôlée par les républicains ne continuerait pas à émettre un financement «chèque en blanc» pour l’Ukraine – un sentiment repris par certains candidats du GOP, mais a reculé par le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell. .

Mercredi, alors que les résultats étaient toujours comptés, on ne savait pas encore où la position républicaine atterrirait. Dans les jours et les semaines à venir, les responsables européens surveilleront de près si l’administration Biden peut tenir la ligne sur l’Ukraine chez elle et analyser ce que cela signifie pour l’Europe.

Tara Varma, chargée de mission au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré que les élections de mi-mandat – et les questions qu’elles ont suscitées sur leur impact sur l’Ukraine – ont une fois de plus montré à quel point l’Europe dépend toujours des États-Unis.

“La guerre en Ukraine a fondamentalement changé la façon dont l’UE se perçoit elle-même”, a-t-elle déclaré. Mais « que l’UE se constitue en puissance militaire ne se fera pas du jour au lendemain ; ce n’est pas non plus quelque chose qu’un certain nombre d’États membres espèrent que l’UE fera.

Au-delà de l’aide militaire se cache la question plus large et encore non résolue de ce que la polarisation et les bouleversements américains en cours signifient pour la place de l’Amérique dans le monde – et de ses alliés en Europe.

Martin Quencez, directeur adjoint du bureau parisien du German Marshall Fund, a déclaré mercredi matin que l’Europe était soulagée que certaines des pires prédictions selon lesquelles les États-Unis “tomberaient entre les mains de négationnistes” ne se seraient pas totalement réalisées. Mais il a averti que les deux prochaines années pourraient encore devenir difficiles pour les relations transatlantiques.

“La question est de savoir si le Congrès américain peut encore produire de la politique étrangère, peut encore produire de la prévisibilité pour les alliés”, a-t-il déclaré, ou s’il tournera autour de débats partisans “qui ont très peu d’importance pour les Européens”.

“C’est plus ce genre de crise institutionnelle qui, je pense, pourrait affecter les alliés, si nous voyons simplement que l’administration Biden et les États-Unis dans leur ensemble ne peuvent pas jouer le rôle de leader”, a-t-il déclaré.

Analyse : la démocratie américaine glisse vers un “autoritarisme compétitif”

Alors que le monde attendait les résultats finaux, les analystes européens semblaient divisés sur les perspectives de Trump.

“On a le sentiment que l’inévitabilité du retour de Trump au pouvoir en 2024 a été brisée”, a déclaré Dominique Moïsi, expert français en politique étrangère.

Le Corriere della Sera d’Italie a publié un article sur Ron DeSantis, “le Trump avec des cerveaux”, qui a noté sa relation complexe avec l’ancien président. La Repubblica, un autre journal italien, a noté que “l’étoile montante républicaine” pourrait défier Trump dans une course primaire.

Le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, un journal conservateur, a déclaré que le résultat montrait que “Trump a gâché les élections de mi-mandat pour les républicains”.

Notant les victoires des candidats qui nient le résultat des élections de 2020, le journal n’a pas exclu la possibilité d’un retour de Trump.

“L’ancien président pourrait gagner à nouveau en 2024”, ont déclaré les journaux, “ou perdre et entrer quand même à la Maison Blanche.”