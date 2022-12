La réaction émotionnelle d’une petite fille en voyant sa famille l’encourager gagne Internet

Les enfants expriment leurs émotions et leurs sentiments de la meilleure façon possible sans faire semblant et parfois même sans dire un mot. Récemment, une vidéo a fait surface sur internet décrivant l’innocence de ces petits. Il a été posté par un utilisateur des Pays-Bas, nommé Buitengebieden, qui est très populaire pour tweeter du contenu positif. Le compte est géré par une personne nommée Sander. Il a tweeté une vidéo de 33 secondes. Après l’avoir regardé, votre cœur pourrait fondre.

La vidéo montre un groupe de filles adorables se préparant pour leur performance de danse sur scène. Tous ont été vus dans des hauts noirs et des jupes à volants de différentes couleurs.

Mais ce n’est pas tout. L’une d’elles se met à pleurer, sur scène, dès qu’elle voit ses parents l’encourager. “Pure joie quand elle retrouve sa famille dans la foule”, dit le titre qui apparaît sur la vidéo. Nous sommes presque sûrs que votre journée sera faite, une fois que vous aurez regardé cette vidéo.

Sander a légendé, “Omg! Sa réaction. La vidéo a reçu plus de 3,9 millions de vues sur Twitter et la section des commentaires est inondée de réactions adorables. L’un d’eux a dit : « Je pouvais sentir ça ! Joli!”

Un autre a écrit : « Je ne sais pas si je pourrais encore aimer ça. Mais c’est tellement bon, j’ai besoin de le partager. (Et merci d’avoir posté).”

Un autre a dit : « Soyez là pour eux si vous le pouvez, c’est essentiel ! Je viens de passer 3 heures de chant/torture de Noël pour que ma seule me voie la voir pendant 5 minutes et je le referais en un clin d’œil.

Ouais… quand je grandissais, ma mère ne l’a jamais fait mais mon père a assisté à une chose quand j’étais au lycée. L’un des meilleurs jours de ma vie scolaire parce que quelqu’un est enfin venu. J’ai réorganisé le diable et les hautes eaux pour aller dans autant de mes enfants que possible. C’est important.— Dragone51 (@Dragone21280) 9 décembre 2022

Un autre utilisateur a déclaré: «Ouais… quand je grandissais, ma mère ne l’a jamais fait, mais mon père a assisté à une chose quand j’étais au lycée. L’un des meilleurs jours de ma vie scolaire parce que quelqu’un est enfin venu. J’ai réorganisé le diable et les hautes eaux pour aller voir autant de mes enfants que possible. C’est important.”

