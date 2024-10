La réaction émotionnelle de Tia Mowry aux résultats de sa mammographie

Cela ne fait qu’un mois que Tia Mowry a lancé sa nouvelle émission télévisée, Tia Mowry : Mon prochain acteet la série s’avère déjà être un reflet honnête de la vraie vie. Exemple concret ? La crise de santé de Mowry dans l’épisode quatre, au cours duquel elle apprend que sa mammographie de routine a donné des résultats anormaux. Mowry, naturellement, a été choqué par la nouvelle et a fondu en larmes devant la caméra.

«Je me sens bien lorsque je travaille sur ma santé mentale à cause de ce que je vis, maintenant ça. Une autre situation », a déclaré Mowry en pleurant. « C’est ma santé. »

Mowry a révélé plus tard que sa grand-mère et sa tante étaient décédées d’un cancer, ajoutant à ses craintes pour sa propre santé. Quant aux prochaines étapes, elle devra planifier une biopsie pour obtenir « des informations supplémentaires », selon le médecin.

« J’ai fait tellement de choses pour prendre soin de ma santé mentale », a déclaré le Soeur, Soeur l’actrice a continué plus tard dans un confessionnal. « J’ai médité, j’ai tenu un journal, mais j’ai peur. Je ne sais pas à quoi m’attendre.

John Parra/Getty Images



L’annonce de Mowry intervient pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein, que Skims a marqué avec une nouvelle campagne mettant en vedette Olivia Munn, survivante du cancer du sein.

Cela a été une année difficile pour Mowry, qui approche d’un an depuis qu’elle a finalisé son divorce avec son mari depuis 14 ans, Cory Hardrict. Elle a également récemment partagé qu’elle n’était plus proche de sa sœur jumelle, Tamera.

« Être seule a été la partie la plus difficile de mon divorce », a déclaré Tia dans un clip promotionnel pour son émission éponyme. « C’est dans des moments comme celui-ci que je sens et souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse décrocher le téléphone et l’appeler. Mais ce n’est tout simplement pas là où nous en sommes en ce moment. »