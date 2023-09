La réaction émotionnelle de Drew Barrymore face aux réactions négatives liées à la reprise du spectacle au milieu d’une grève

Drew Barrymore s’exprime après avoir fait face à de sévères réactions négatives pour avoir choisi de reprendre « The Drew Barrymore Show » pendant les grèves des scénaristes et des acteurs.

Barrymore s’est rendue sur Instagram vendredi pour partager une vidéo d’excuses dans laquelle elle « voulait s’approprier une décision afin que ce ne soit pas une décision protégée par les relations publiques » et assumer « l’entière responsabilité » de ses actes.

« Je sais que je ne peux rien faire pour que cela soit acceptable pour ceux avec qui cela ne l’est pas », a déclaré Barrymore. « J’accepte pleinement cela, je comprends parfaitement cela. Il y a tellement de raisons pour lesquelles c’est si complexe, et je veux juste que tout le monde sache que mes intentions n’ont jamais été de nature à contrarier ou à blesser qui que ce soit. Ce n’est pas qui je suis.

« J’ai traversé tellement de hauts et de bas dans ma vie, et celui-ci en fait partie. Je m’excuse profondément auprès des écrivains. Je m’excuse profondément auprès des syndicats. Je m’excuse profondément. »

DREW BARRYMORE A ABANDONNÉ EN TANT QUE HÔTE DES PRIX NATIONAUX DU LIVRE APRÈS AVOIR RAPPORTÉ LE TALK SHOW AU MILIEU DES GRÈVES DE SAG

Barrymore fit une longue pause avant de continuer. « Je ne sais pas exactement quoi dire parce que parfois, quand les choses sont si difficiles, il est difficile de prendre des décisions à partir de là. Donc, tout ce que je peux dire, c’est que je voulais accepter la responsabilité et non, je n’ai pas de relations publiques. machine derrière ça.

« Ma décision de revenir à la série, je ne voulais pas me cacher derrière les gens, donc je ne le ferai pas. Je ne vais pas peaufiner cela avec des cloches et des sifflets, des publicistes et une rhétorique d’entreprise. Je vais juste rester là et accepter et être responsable. »

Barrymore a répondu à « l’énorme question de savoir pourquoi elle fait cela » dans sa longue vidéo d’excuses.

« Eh bien, je n’aurais certainement pas pu m’attendre à ce genre d’attention, et nous n’allons pas enfreindre les règles et nous les respecterons. Je voulais le faire parce que, comme je l’ai dit, c’est plus grand que moi, et il y a les emplois d’autres personnes en jeu. »

REGARDER: Les piqueteurs chantent pour que Drew Barrymore paie ses écrivains devant le CBS Broadcast Center

Barrymore a partagé que depuis le lancement de son talk-show pendant la pandémie de coronavirus en septembre 2020, elle souhaitait créer un débouché pour les gens pendant les « périodes sensibles ».

« J’ai pesé la balance et je me suis dit : ‘Si nous pouvions continuer pendant une pandémie mondiale et tout ce que le monde a vécu jusqu’en 2020, pourquoi cela nous mettrait-il sur la touche ?' »

Barrymore a signé sa vidéo avec : « Alors, c’est mon pourquoi. »

L’actrice et animatrice de talk-show a été ridiculisée pour sa décision de reprendre son émission télévisée de jour.

Barrymore a été abandonné en tant qu’hôte des National Book Awards. Elle a également été critiquée sur les réseaux sociaux par ceux qui n’étaient pas d’accord avec son choix de reprendre « The Drew Barrymore Show ».

« Il s’agit d’une décision qui changera votre carrière. On se souviendra de vous comme d’un antisyndicaliste. Tout comme vos invités », a écrit un utilisateur.

Un autre a ajouté : « Allez-vous croiser vos propres écrivains sur la ligne de piquetage ? Décevant. »

Un utilisateur d’Instagram a félicité Barrymore en tant que personne mais n’était pas d’accord avec sa décision. « Je suis triste de ce choix. J’espère que vous changerez d’avis. Vous êtes adorable et ce choix n’est pas charmant », a écrit l’utilisateur.

Plus tôt cette semaine, Barrymore a expliqué sur Instagram sa décision de se retirer des MTV Movie & TV Awards au cours de la première semaine de grève des écrivains, affirmant qu’elle « avait fait le choix de se retirer des MTV, du cinéma et de la télévision parce que J’étais l’hôte, et cela était en conflit direct avec le sujet de la grève, à savoir les studios, les streamers, le cinéma et la télévision. »

« J’ai fait ce que je pensais être la chose appropriée à l’époque pour être solidaire des écrivains », a-t-elle écrit, ajoutant que son émission-débat s’était terminée en avril avant la grève a commencé, « Nous n’avons donc jamais eu besoin d’arrêter la série.

« Cependant, je fais aussi le choix de revenir pour la première fois dans cette grève pour notre émission, qui porte peut-être mon nom dessus mais cela dépasse tout simplement moi. Ce choix m’appartient. »

L’homme de 48 ans a insisté sur le fait que la série serait conforme aux directives syndicales en matière de grève qui interdisent la promotion de projets de cinéma et de télévision.

« Nous avons démarré en direct dans une pandémie mondiale », a-t-elle ajouté. « Notre série a été construite pour des moments sensibles et n’a fonctionné qu’à travers ce que vit le monde réel en temps réel. Je veux être là pour offrir ce que les écrivains font si bien, c’est-à-dire un moyen de nous rassembler ou de nous aider à donner un sens. de l’expérience humaine. J’espère une solution pour tout le monde le plus rapidement possible. Nous avons traversé des moments difficiles depuis notre première diffusion. Et je fais donc un pas en avant pour recommencer la saison 4 avec une humilité astucieuse. «

La Writers Guild n’était pas d’accord avec l’évaluation de Barrymore selon laquelle elle respectait les directives de grève.

« L’émission @DrewBarrymoreTV est une émission couverte et frappée par la WGA qui prévoit de revenir sans ses scénaristes », a déclaré le syndicat. a écrit sur X, anciennement Twitter, dimanche. « La Guilde a, et continuera de faire des piquets de grève, des émissions qui sont en production pendant la grève. Tout écrit sur ‘The Drew Barrymore Show’ est en violation des règles de grève de la WGA. »

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole de CBS Media Ventures a expliqué : « ‘The Drew Barrymore Show’ n’effectuera aucun travail d’écriture couvert par la grève de la WGA. » Le spectacle reprendra le 18 septembre sans « matériel littéraire ».

Cristina Kinon, co-scénariste de « The Drew Barrymore Show », a déclaré à Fox News Digital que les rédacteurs n’avaient pas été informés que la série revenait pour une quatrième saison sans scénaristes, notant qu’ils ne étaient pas non plus payés.

« Je pense que chacun doit prendre sa propre décision personnelle sur la façon dont il va avancer à une époque où il y a une double grève », a déclaré Kinon devant les studios CBS à Manhattan, où elle et d’autres faisaient un piquet de grève. « Pour moi personnellement, il est important que je soutienne mon syndicat. Et que je sois solidaire. Et je pense que nous méritons un contrat équitable. »

« Je suis sûr que c’était une décision très difficile pour [Barrymore] faire », a ajouté Kinon. « Je ne peux pas parler de ce qu’elle pense, mais je pense que j’aimerais que tous les acteurs de l’industrie soient solidaires des guildes et veillent à ce que les écrivains et les acteurs obtiennent les contrats qu’ils méritent. « .

Brie Stimson de Fox News Digital a contribué à ce rapport.