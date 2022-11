La réaction d’une femme aux mouvements de danse de sa belle-fille fait fondre les cœurs sur Internet

Si vous avez grandi en regardant des feuilletons télévisés indiens, le trope d’une belle-mère sévère et restrictive qui est toujours prête à trouver des défauts chez sa belle-fille n’est probablement pas nouveau pour vous. Mais nous savons tous que la vraie vie et la vraie vie peuvent avoir un monde de différence. Et quoi de mieux pour le mettre en valeur qu’un reel sur Instagram ? Cette vidéo d’un duo indien belle-fille et belle-mère se réunissant pour une petite danse est devenue virale et a conquis les cœurs sur Internet.

Dans la vidéo, publiée sur Instagram, la belle-fille, Vinita Sharma, est vue enfiler un tablier sur un sari vert. Elle semble être chez elle, devant la cuisine. On la voit danser avec enthousiasme sur la célèbre chanson de Race 2, “Lat Lag Gayee”, pendant que sa belle-mère est dans la cuisine. Un grand sourire se dessine sur le visage de la belle-mère lorsqu’elle voit sa belle-fille. Les mouvements de Law. Vinita la rejoint bientôt dans la cuisine. Les deux ont l’air d’être des amis de longue date qui s’amusent dans la bobine.

” Attendez la réaction de sasu Maa. Je choisis d’être moi-même et ils me choisissent comme je suis”, a écrit Vinita dans la légende.

Les utilisateurs d’Instagram sont ravis du soutien de la belle-mère, de la qualité de la relation entre les deux femmes et, bien sûr, de la fraîcheur des mouvements de danse de Vinita !

“Tum ko DID super maman moi jaana chahiye. (Vous devriez participer à DID Super Mom). J’ai regardé la vidéo tellement de fois .. & sasuma toh kya baat h si favorable”, a écrit un utilisateur. méritent aisi Sasu maa.” Un autre encore a écrit “J’ai adoré ta chimie avec sasuma. Que Dieu vous bénisse tous les deux.”

Le profil Instagram de Vinita est rempli de vidéos et de photos d’elle en train de passer un gala avec sa belle-mère. On les voit danser ensemble et même avec la belle-sœur de Vinita dans certaines vidéos. À d’autres moments, on voit le duo mettre en scène des scénarios amusants dans des bobines.

La relation de Vinita avec sa belle-mère a définitivement laissé une marque forte, beaucoup souhaitant avoir quelqu’un comme ça dans leur vie.

