La réaction d’une femme à l’ingestion d’huîtres vous laissera en grand écart

À l’ère des réseaux sociaux, il est courant d’essayer de nouvelles choses et de publier des informations sur l’expérience en ligne pour les partager avec ses amis et sa famille. Parmi des milliers de ces vidéos, il apparaîtra parfois un joyau de réaction. Certaines réponses extraordinaires, bizarres et drôles sont filmées pour que le monde les savoure. Une vidéo hilarante documentant une femme explorant un aliment peu attrayant fait le tour des réseaux sociaux. Sa réaction à la dégustation d’une huître, peut-être une première dans sa vie, en fait une montre hilarante.

La vidéo a été partagée par une poignée Instagram appelée “Fail Army”, qui publie des vidéos amusantes sur des échecs épiques, et celle-ci est à coup sûr l’une de ses meilleures. Nous voyons une femme assise avec ses compagnons dans un restaurant en plein air. On la voit verser une huître entière directement de la coquille dans sa bouche. Cependant, le goût n’était clairement pas d’accord avec elle et on la voit faire des expressions comiques de vomir, mais essayant désespérément de ne pas le faire. On la voit essayer de résister à son réflexe nauséeux pendant plusieurs instants.

On aurait dit qu’elle allait vomir à tout moment en essayant d’éviter de faire face à la caméra et d’agir normalement. On peut entendre l’amie assise à côté d’elle dire “Ne fais pas ça”, lui demandant vraisemblablement de ne pas vomir sur la table.

Regardez la vidéo amusante ci-dessous :

Depuis sa mise en ligne il y a une semaine, la vidéo a été visionnée par plus d’un million de personnes. De nombreux utilisateurs dans la section des commentaires ont souligné que les huîtres devaient être mâchées et non avalées, un fait dont la connaissance aurait pu aider la femme avant qu’elle ne se lance dans son entreprise. Certains ont même suggéré que l’huître n’était peut-être pas fraîche, c’est pourquoi la femme n’aimait pas son goût.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici