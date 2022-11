La réaction d’un vieil homme face à sa femme habillée en mariée vous fera sourire

Une adorable vidéo d’un couple de personnes âgées a fait croire à nouveau à l’amour. La vidéo réconfortante montre la réaction d’un vieil homme sikh face à sa femme habillée en mariée. La vidéo a été partagée sur Instagram il y a quelques jours par leur petite-fille, Devika Sandhu.

La vidéo s’ouvre sur un homme sikh debout dans la cuisine tandis que sa femme est assise sur le canapé dans son ensemble de mariage. Après l’avoir regardée, son visage rayonne de ferveur et il commence à applaudir de joie. Ils sont entourés des membres de leur famille qui peuvent être vus en train d’enregistrer le moment sur leurs téléphones portables. Après que les enfants du couple aient cherché leurs bénédictions, il marche dans la direction de sa femme et ajuste sa dupatta. Parallèlement à la vidéo, Devika a écrit: “La façon dont Baba répare le dupatta de BiBi.”

Depuis que la vidéo a été publiée, elle a amassé environ trois millions de vues. Les internautes ont submergé la section des commentaires exprimant comment le clip a fait leur journée. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “La meilleure vidéo que j’aie jamais vue sur Insta.” Un autre utilisateur a commenté: “La joie pure sur son visage et ses yeux brillants d’amour.” Un autre utilisateur a écrit: “Je ne pense pas que notre génération connaîtra jamais cet amour pur.” Une réaction a lu: «Wow si sain. Lambi umar kre Waheguru (Puisse Waheguru vous donner une longue vie).

Jetez un oeil à la vidéo :

En 2019, une vidéo d’un couple sikh âgé dansant sur les rythmes de Lamberghini lors d’un mariage a captivé les gens et est devenue virale. Cette année, le couple était de retour avec un autre spectacle de danse à couper le souffle. La vidéo de la même chose est devenue virale en mai de cette année. Cette fois, ils ont dansé sur un mashup de I like Me Better x Dildara.

