La réaction d’un tout-petit après avoir vu son visage transformé par le filtre Snapchat devient virale

Une réaction hilarante d’un tout-petit a été filmée après avoir regardé son propre visage avec un filtre Snapchat effrayant. La petite fille identifiée comme étant Myla McCarthy jouait apparemment sur le téléphone de sa mère avec sa sœur Maggie, selon Newsflare. Le duo de frères et sœurs essayait différents filtres Snapchat alors qu’ils s’enregistraient lorsque le filtre effrayant d’Halloween est apparu sur la caméra. Cela a non seulement fait changer le visage de la fillette de 18 mois, mais l’a également effrayée au point qu’elle a fini par jurer.

Le tout-petit dit: “Oh, s ***” à l’apparition du filtre effrayant, tandis que sa sœur Maggie qui rigole en arrière-plan a répondu: “Tu ne dis pas ça.” Selon le portail, la mère de la fille, Mara McCarthy, a révélé qu’elle n’était pas sûre lorsqu’elle a entendu le mot sortir de la bouche de sa fille. Cependant, la femme de 35 ans pense que la petite Myla a dû l’apprendre de ses sœurs ou en regardant des vidéos TikTok qui sont apparemment diffusées à haute voix dans leur maison située à Shrewsbury, Shrops.

Tout en partageant sa réaction, Mara a déclaré qu’elle avait d’abord été choquée lorsque Maggie lui avait montré la vidéo en la qualifiant de “hilarante”. La femme de 35 ans ne s’attendait pas à voir Myla jurer mais a admis que le clip la faisait rire. Mara a expliqué qu’il est indéniable que la petite fille a juré, mais compte tenu du fait que personne ne s’attend à voir un zombie vous regarder avec votre propre visage, la mère pense que c’était une “réponse parfaitement juste”.

Elle a dit : « Je suis prudente au sujet des jurons. Je ne le fais pas avec les filles, surtout parce que je ne veux pas qu’elles m’embarrassent. J’ai toujours fait très attention aux mots que nous utilisons, mais cela devient plus difficile à mesure qu’ils vieillissent et qu’ils l’entendent de leurs groupes d’amitié et des médias sociaux. Mara, qui est coiffeuse de profession, est actuellement en congé maternité. Expliquant l’incident, la mère a révélé que c’était sa fille Maggie qui était revenue en courant pour lui montrer le clip dès qu’il avait été filmé. Regardez la vidéo ci-dessous :

La sœur aînée essayait apparemment d’enregistrer les réponses de Myla à différents filtres et de faire de belles vidéos d’elle. Elle a ajouté: “Maggie essayait juste de prendre de belles vidéos de Myla. Elle pensait que c’était hystérique. Mara a également parlé des précautions qu’elle prend contre le facteur de jurons qui a eu lieu chez elle. “J’ai demandé aux filles plus âgées de ne pas reconnaître le mot si elle le répète, mais il est très difficile de garder un visage impassible”, a-t-elle conclu.

