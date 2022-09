La réaction d’un petit enfant à l’obtention d’un chiot de son père est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Les premières sont toujours spéciales. Et, lorsque vous êtes sur le point d’avoir votre premier ami et compagnon à plein temps, il ne peut y avoir de meilleur sentiment que cela. Une vidéo de la réaction réconfortante d’un enfant après avoir obtenu un chiot de son père a attiré beaucoup d’attention en ligne. Le clip posté sur Twitter par Good News Movement commence avec le garçon assis sur un canapé, les yeux fermés. “Quand vous surprenez votre fils avec un nouveau chiot et qu’il ne pensait pas que c’était réel au début !” lit le texte de la vidéo. Visiblement excité par la surprise, le garçon arbore un sourire éclatant sur son visage alors que son père lui donne un chiot. Le garçon est incapable de comprendre ce qui se passe autour de lui et touche le visage du chiot pour s’assurer que c’est réel. Tenant le chiot dans ses bras, le garçon est incapable de récupérer ses émotions et pleure de joie. Le père le serre dans ses bras et essaie de calmer ses émotions.

« Surprendre leur fils avec un chiot ! Il l’a nommé Milo ! lire la légende postée avec la vidéo

(🎥:rawmomlyfe) 😭❤️🐶 pic.twitter.com/tPFt017C5l — GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) 31 août 2022

“Un animal de compagnie si mignon peut apporter le bonheur dans chaque foyer, adopter et sauver des animaux”, a posté un utilisateur dans sa réaction au clip tandis qu’un autre a écrit que le père avait également les larmes aux yeux.

Et papa a des larmes aussi ❤️ — BOARDSHORTS BE MINE (@BUSYBEE8) 31 août 2022

La surprise est venue si soudainement que le garçon a pleuré d’excitation. Son père est aussi un homme bon et gentil👍🏻 — Pomme NY (@anna544491931) 1er septembre 2022

Émus par les mouvements du clip, de nombreux utilisateurs ont eu les larmes aux yeux. “C’est si gentil, maintenant je pleure”, a lu un commentaire.

Un utilisateur a partagé son histoire d’avoir son premier animal de compagnie.

🥹 Mes parents m’ont fait ça quand j’avais son âge ! A la place du chiot (que je ne cachais pas de vouloir !) ils sont venus avec une cage contenant 2 pinsons bruns. Impossible de jouer avec ceux-là ! 🫢 https://t.co/R6REsU9mOu — Lorenzo (🇲🇹🇬🇧🇮🇪) (@MancLorenzo) 31 août 2022

Vérifiez les autres réactions ici :

Bel Moment ❤️ !!

Les bonnes choses 😊 !! https://t.co/F32COR8Gza – Shawn Cashwell (@ShawnCashwell2) 31 août 2022

Faire fondre mon ❤ — V_kulaskar (@v_kulaskar) 1er septembre 2022

La vidéo qui a été publiée à l’origine sur Instagram a recueilli plus de 2,3 lakh de vues sur Twitter.

Un clip similaire du lien entre un chien de compagnie et une petite fille était également devenu viral. La vidéo présentait le duo jouant à cache-cache.

Le meilleur ami pour jouer à “cache-cache”… pic.twitter.com/4DrpXggJT4 — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 9 août 2022

Après avoir reçu l’instruction d’aller compter, le chien fait face au mur et attend un certain temps avant de commencer la mission de recherche. Le clip a récolté près de 2 millions de vues sur Twitter.

