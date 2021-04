Certains souvenirs ne s’estompent jamais, ils se cachent dans un coin de notre esprit, juste pour nous réveiller au bon moment et revivre ce moment encore une fois. Un vieil homme a regardé une photographie animée de sa défunte épouse Lola, 75 ans après leur mariage, et est devenu si ému qu’il s’est mis à pleurer d’incrédulité et a dit: «Aah! Je l’aime toujours. »

Une vidéo de l’homme disant ces beaux mots pour sa femme a été partagée sur Reddit lundi et elle a obtenu 97% de votes positifs par les téléspectateurs.

Un utilisateur de Reddit a déclaré avoir secondé les émotions du vieil homme et mentionné que même s’il se sentait les larmes aux yeux après avoir été témoin de l’amour de cet homme, un autre a mentionné comment ils avaient fait une expérience similaire pour montrer la photo de leur grand-père à leur mère.

La vidéo s’ouvre avec l’homme assis sur un fauteuil et regardant son ordinateur portable. Juste au début de la vidéo, il dit: «Mon Dieu! Saint fume. Après une pause pendant que la caméra effectue un panoramique sur l’ordinateur portable, il ajoute: «Elle est vivante». La vidéo montre une photographie animée de Lola dans sa jeunesse et souriant à son mari.

Savourez les moments magiques ici:

Un utilisateur de la section des commentaires a ajouté que ces personnes devraient remercier les membres âgés de la famille qui font tout leur possible pour garder la mémoire de leurs proches, même après leur mort.

Certains ont trouvé qu’il était abusif d’enregistrer de tels moments, mais la plupart étaient simplement étonnés par l’homme et son amour pour sa femme décédée.

Un autre a mentionné que même si ces concepts sont beaux, ils sont devenus de plus en plus courants de nos jours. «Ma conviction personnelle est que ceux-ci devraient être privés. Évidemment, s’il a donné la permission, ça va, je n’aime tout simplement pas que quelqu’un veuille même le filmer », a déclaré l’un des utilisateurs.

