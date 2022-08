La réaction d’un chien à un propriétaire faisant semblant de se noyer dans une piscine montre à quel point les chiens sont fidèles

Les vidéos d’animaux de compagnie sur Internet sont un régal à regarder. Une vidéo récente qui devient virale montre l’amour qu’un chien peut avoir pour son propriétaire. Téléchargée sur Twitter par l’utilisateur InterestingsAsF, la vidéo montre un homme faisant semblant de se noyer et la réaction instantanée du chien a conquis le cœur des internautes. “Le propriétaire fait semblant de se noyer pour voir si son chien le sauverait”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Le court clip vidéo de 49 secondes montre un homme dans une piscine. Très vite, il commence à faire semblant de se noyer. Le chien qui se trouve juste à l’extérieur de la piscine commence à faire le tour de la piscine en panique. On peut le voir aboyer constamment. Vers la fin de la vidéo, le chien saute dans la piscine pour sauver la vie de son maître. Regardez par vous-même :

Le propriétaire fait semblant de se noyer pour voir si son chien le sauverait pic.twitter.com/QRGLjgNwKw – Intéressant comme de la merde (@InterestingsAsF) 11 août 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir 4,9 millions de vues. « Les gens, NE FAITES PAS CELA à votre chien. Ils nous font confiance et nous aiment. Ne faites pas délibérément des choses qui les effrayeront ou leur donneront une anxiété inutile », a commenté un utilisateur de Twitter. Se souvenant d’une expérience personnelle, une autre personne a écrit : « Quand j’étais petit, quand je nageais dans un lac, si je sortais trop loin, mon père disait au chien, Blackie, d’aller me chercher. Il nageait jusqu’à moi et nageait autour de moi jusqu’à ce que j’attrape ses hanches et qu’il me remorque.

Dans une autre vidéo virale, un chien a été découragé de toucher un enfant par sa mère. Le chien a suivi ces instructions mais, dans une tournure des événements intéressante, a également empêché la mère de toucher l’enfant. La mère a fait d’innombrables tentatives pour toucher son enfant mais a été arrêtée à chaque fois par le chien.

Les utilisateurs ont applaudi le chien mais ont également réfléchi à la raison pour laquelle il empêchait la mère de toucher l’enfant. Selon cet utilisateur, les chiens ont tendance à protéger les enfants des personnes douteuses. Ces réactions de chiens font douter de la crédibilité du propriétaire.

Un utilisateur n’a rien trouvé d’adorable dans la possessivité du chien. Il a écrit que ce comportement n’est pas attendu de

le chien. Selon cet adepte, ces réactions ne sembleront drôles qu’au départ, ajoutant que cela nuit à la relation entre les humains et les chiens.

