La réaction du singe à la coiffure inhabituelle de l’homme vous fera rire aux éclats

Les gens peuvent aller trop loin avec leurs coiffures, tout comme cet homme, qui a fait coiffer ses cheveux de la manière la plus extravagante. Heureusement, son compagnon singe était là pour donner un avis honnête. L’homme a été vu assis devant la caméra avec un bonnet noir sur la tête. Son compagnon singe ne semblait pas du tout intéressé par lui. C’est jusqu’à ce que l’homme enlève son bonnet. Alors le singe veut encore moins avoir affaire à lui. Rien qu’en regardant sa coiffure, le singe fait un bond en arrière et détourne la tête. Une réaction à laquelle la plupart des gens s’identifieraient. C’est comme si le singe demandait : “Tu n’as pas fait ça à tes cheveux !”

Découvrez le clip ici:

If you need a laugh.. 😅 pic.twitter.com/05dO0n9aPm — Buitengebieden (@buitengebieden) November 6, 2022

La vidéo a cumulé plus de 4,7 millions de vues. Les utilisateurs des médias sociaux étaient en colère contre la réaction du singe. Beaucoup ont fait remarquer que le clip avait fait leur journée. Quelques-uns ont comparé les cheveux de l’homme aux leurs. Alors que d’autres ont mentionné qu’ils avaient eu la même réaction à cette coupe de cheveux que le singe. “C’était génial! Je regardais pour voir ce que faisait le singe quand il est tombé en arrière. Quand j’ai regardé la 2ème fois et que le gars a retiré son chapeau, j’ai eu la même réaction que le primate… LOL ! Merci!” a écrit un utilisateur de Twitter.

That was great!!!! I was watching to see what the monkey was doing when he fell back. When I watched the 2nd time and the guy pulled his hat off, I had the same reaction as the primate did…LOL.!!THANKS — Janet BoydFloor508 (@JBoyd508) November 6, 2022

Un autre commentaire disait: “Parlez d’un” mauvais jour de cheveux “!”

….talk about a "bad hair day"!!

😐 — Matthew Lawrence (@lawrenma) November 7, 2022

“D’accord, ça m’a fait rire pendant que je passais une mauvaise journée. De plus, le singe est devenu BRUH… » a lu un troisième commentaire.

Okay that made me laugh while i was having a bad day.

Also the money went BRUHH… — مارو (@Marioum_1) November 6, 2022

Pendant ce temps, quelques utilisateurs ont partagé des vidéos de différents animaux et leurs réactions aux choses bizarres qui les entourent. Un utilisateur a partagé une vidéo d’un singe regardant un tour de magie exécuté devant lui. Dès que ce qui ressemble à un petit bâton dans la main d’un homme “disparaît”, la mâchoire du primate tombe et il bondit en arrière, regardant autour de lui avec étonnement.

surprised primates are the best: pic.twitter.com/AMqN4XrQby — NotATweeter16 (@NotATweeter16) November 6, 2022

Un autre utilisateur a partagé la réaction d’un chat après avoir goûté de la crème glacée pour la première fois.

A cat eating ice cream for the first time: – Oh my god, what is this? I am going to faint now🙀pic.twitter.com/bUzK3JwZQq — Herodot (@Heredot85276728) July 18, 2022

Selon vous, qui a la meilleure réaction de « première fois » ?

