La réaction du prince William après avoir été félicité pour son jumelage avec Kate Middleton

Catherine, princesse de Galles, n’est pas étrangère à donner au monde des objectifs de mode. Lorsqu’elle est sortie avec son mari, le prince William, pour leur premier événement officiel de 2023 jeudi, elle n’a pas déçu. Le couple royal bien-aimé a visité le nouveau Royal Liverpool University Hospital, dans leurs coupes bleu marine et vertes coordonnées. Dans un clip qui fait maintenant le tour des réseaux sociaux, on peut voir le duc de Cambridge réagir à une femme complimentée pour son jumelage avec sa femme. La femme mentionne d’abord que Catherine est belle avant de dire au couple qu’ils sont assortis. Le prince William jette un coup d’œil à leurs ensembles avant de rire et de regarder avec adoration sa femme. Vérifiez le ici:

Quand on dit à la princesse de Galles qu’elle est belle et qu’elle et le prince William sont assortis 😍 Il suffit de regarder le visage de William alors qu’il adore sa femme 🥺 pic.twitter.com/Of5409f9Cp – Kayla Adams (@KaylaAdams___) 12 janvier 2023

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont fait remarquer qu’ils aimaient l’interaction entre le couple. Malgré tout ce qui se passait autour d’eux, ils avaient l’air d’être « dans leur élément ». D’autres étaient un peu sceptiques quant à l’authenticité du mouvement. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Écoutez, je ne sais pas si cette sortie a été planifiée avant la sortie du livre de Harry, mais bravo à l’équipe W&K pour le timing. Grande PR pour le TRF. Ils ont vraiment l’air d’être dans leur élément. Heureux et relax.”

Écoutez, je ne sais pas si cette sortie était pré-planifiée avant la sortie du livre de Harry, mais bravo à l’équipe W&K pour le timing. Grande PR pour le TRF. Ils ont vraiment l’air d’être dans leur élément. Heureux et détendu.— Native Son (@NativeSonn) 12 janvier 2023

La plupart des utilisateurs ont fait remarquer que c’était un moment vraiment doux entre le couple. “La princesse de Galles est si naturelle. La liste des superlatifs est plus longue que mon bras ! J’adorerais la rencontrer comme j’aurais aimé rencontrer ma reine », lit-on dans un tweet.

La princesse de Galles est si naturelle. La liste des superlatifs est plus longue que mon bras ! J’adorerais la rencontrer comme j’aurais aimé rencontrer ma reine.— Justin Smith (@justin_es_smith) 13 janvier 2023

Un autre utilisateur a tweeté: “En voyant ceci et l’autre clip du roi Charles, je commence à être content que Harry ait écrit ce roman. Cela a juste fait que tout le monde et plus de gens apprécient le roi, William et Catherine, et c’est comme ça que ça devrait être.

En voyant cela et l’autre clip du roi Charles, je commence à être content qu’Harry ait écrit ce roman. Cela a juste fait que tout le monde et plus de gens apprécient le roi, William et Catherine, et c’est comme ça que ça devrait être.— Effie Wirawan (@effiewirawan) 12 janvier 2023

Il s’agissait du premier engagement public du couple depuis la publication des mémoires du prince Harry, Spare. Le duo a visité des parties de l’hôpital, avec 640 lits dont 40 lits de soins intensifs. Ils ont également rencontré et parlé à certains membres de l’équipe de soins intensifs. Certains d’entre eux étaient des visages familiers, en particulier pour le prince William qui leur a parlé par appel vidéo en 2020 pendant la pandémie de COVID-19. Ils ont également visité l’Open Door Charity. L’objectif était de mettre en lumière le travail effectué pour aider la santé mentale des jeunes. Le prince et la princesse de Galles ont rencontré le personnel et les jeunes de l’association caritative. Il s’agit d’un travail crucial que Kensington Palace soutient en offrant un accès gratuit à des options de soutien thérapeutique créatives.

