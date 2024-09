La réaction du prince Harry et de Meghan à la querelle entre le prince Andrew et le roi Charles dévoilée

La querelle du roi Charles avec son frère le prince Andrew a pris une nouvelle tournure, la patience du monarque s’amenuisant de jour en jour face à ses pitreries.

Pendant ce temps, le prince Harry et Meghan Markle, qui n’ont émis aucune protestation suite à leur expulsion de Frogmore Cottage, ont exprimé clairement leur point de vue sur la querelle entre Charles et Andrew, a révélé un expert royal.

Compte tenu de leur amère expérience avec la famille royale, l’auteur royal Tom Quinn a partagé que le duc et la duchesse de Sussex ne se soucient pas beaucoup du royal en disgrâce alors que le roi coupe sa sécurité.

De plus, les Sussex ne laissent pas leurs sentiments affecter leur relation avec la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

« Bien qu’Harry et Meghan aient peu de sympathie pour le prince Andrew, ils sont restés en contact régulier avec Béatrice et Eugénie, qui ont toujours été exemptes de toute association avec la période amère et colérique de Meghan au Royaume-Uni », a déclaré Quinn. Le miroir.

« Harry a toujours été proche d’Eugénie et elle lui a même rendu visite en Amérique, le couple ayant été vu en train de regarder le Super Bowl ensemble en 2022 », a-t-il ajouté.

Ces remarques interviennent alors que le roi Charles a lancé un avertissement sévère au prince Andrew concernant son séjour à la Royal Lodge.

Une source a déclaré Le Times que Charles veut maintenant que les « affaires soient réglées » car cela fait déjà deux ans que le problème est résolu.

Le monarque a donné deux options : soit Andrew paie sa propre sécurité et ses factures, soit il déménage dans un « logement plus adapté » comme Frogmore Cottage.

Selon des rapports précédents, le prince Harry était « furieux et en larmes » lorsqu’il a découvert que son père les avait expulsés de leur maison de Windsor.