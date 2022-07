La réaction du joueur de Manchester United à l’absence de Cristiano Ronaldo

La réaction du joueur de Manchester United face à l’absence de l’entraînement de pré-saison de Cristiano Ronaldo a été révélée.

Au cours de la semaine dernière, il a été clairement indiqué que Cristiano Ronaldo envisageait une sortie de Manchester United.

L’échec des Red Devils à assurer le football de la Ligue des champions la saison dernière, ainsi que le pataugement de United sur le marché des transferts, auraient conduit Ronaldo à vouloir quitter le club.

L’attaquant n’est pas revenu pour l’entraînement de pré-saison lundi alors qu’il était attendu, des raisons familiales étant invoquées pour expliquer pourquoi.

Et puis, jeudi, il a été rapporté que Ronaldo avait été autorisé à manquer la tournée de pré-saison de Manchester United, qui débutera mardi après-midi avec un affrontement contre ses rivaux amers, Liverpool.

Maintenant, Fabrizio Romano a fait la lumière sur la réaction des joueurs de United concernant les actions de Ronaldo.

CR7 a été de loin le meilleur buteur de United la saison dernière et le perdre, s’il ne fait pas venir un autre attaquant, serait un coup dur.

Cependant, il semble que l’ambiance dans le camp United soit toujours positive, les joueurs étant juste surpris par l’absence du Portugais :

“Bien que la situation de Cristiano Ronaldo soit loin d’être idéale, les méthodes d’Erik ten Hag dans le vestiaire de Manchester United sont très appréciées jusqu’à présent”, a écrit Romano.

“Les joueurs sont satisfaits et ressentent un net changement par rapport aux dernières années alors que le nouveau manager met en œuvre sa philosophie lors de l’entraînement de pré-saison.

“Maintenant, il y a un sentiment d’attente pour comprendre les prochaines recrues, alors que l’absence de Cristiano Ronaldo est clairement une surprise pour tout le monde, mais les joueurs eux-mêmes attendent de comprendre la décision finale des Portugais : ils ne savent vraiment pas ce qui va se passer. .

“Ce n’est pas une situation facile à gérer pour un manager, mais l’ambiance est bonne, et cela tient en grande partie à l’environnement positif mis en place par Ten Hag.”

