La réaction du fan de Virat Kohli à un autre canard du skipper indien contre l’Angleterre, c’est nous tous

Regarder l’un des joueurs de cricket les plus célèbres du sport revenir avec un canard n’est pas une bonne vue et lorsque le skipper indien Virat Kohli est parti sans déranger les buteurs vendredi lors du quatrième test contre l’Angleterre au stade Narendra Modi à Ahmedabad, les scènes étaient assez sombre sur les réseaux sociaux. Notamment, 2020 a été la seule année civile où Kohli n’a pas réussi à marquer un siècle international. On pourrait dire que Covid-19 ne lui a pas permis de jouer, mais la série anglaise actuelle en est un bon exemple.

Le licenciement est survenu à la 27e journée du deuxième jour du test final lorsque Kohli a trouvé un avantage sur l’une des livraisons de Ben Stokes et que le gardien Ben Foakes a accompli les formalités avec une prise réglementaire. Avec cela, Kohli a enregistré un nouveau record. Il a maintenant huit canards en tant que capitaine de India Test – le plus commun pour tout skipper indien aux côtés de Mahendra Singh Dhoni dans les tests.

Pas un spectacle agréable pour beaucoup, plusieurs fans de l’Inde et de l’extérieur ont été déçus par le départ anticipé de Kohli.

« Le 71e cent de Kohli » a commencé à ressembler au « 100e cent de Sachin ». – Silly Point (@FarziCricketer) 5 mars 2021

Le roi Kohli est parti pour un canard! Pris par Ben Foakes. Ben Stokes obtient le guichet. Roi pourquoi tu me joues comme ça #INDvENG– Chloé-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) 5 mars 2021

Cependant, il y avait une vidéo particulière qui a capturé la réaction d’un fan lors du licenciement de Kohli et qui est devenue virale sur le site de micro-blogging Twitter vendredi.

«Regardez la réaction de ma sœur après que Virat Kohli a été sorti par Ben actions», a tweeté un utilisateur de Twitter du pseudonyme @ sujal_jaiswal16.

Dans la vidéo, on peut voir l’utilisateur narguer sa sœur qui a les mains et la déception sur tout le visage.

Kohli a maintenant un deuxième canard dans une série. Les statisticiens recherchent à quand remonte la dernière fois que cela est arrivé au grand des temps modernes. En ce moment, il a plus de canards que le stimulateur Jasprit Bumrah. Oui, il a 9 canards dans toute sa carrière de Test, Kohli en a 12! Cependant, ici, le coéquipier de Kohli à Delhi, Ishant Sharma, le devance avec 32 canards.