La réaction du DCP après qu’Ekta Kapoor qualifie de fausses les allégations de viol

Après que plusieurs célébrités de la télévision, dont Ekta Kapoor, Anita Hassanandani, Karishma Tanna et d’autres, aient manifesté leur soutien à Pearl V Puri, le DCP de la police de Mumbai a déclaré dans un communiqué de presse que les accusations ne sont pas fausses. Dans une vidéo, Vasai DCP Sanjay Kumar Patil a été interrogée sur la déclaration d’Ekta via sa publication Instagram dans laquelle elle a défendu Pearl dans une note prolongée.

À quoi DCP est entendu dire : « Non, les accusations ne sont pas fausses. Son nom a été mentionné dans l’enquête. Il y a des preuves contre lui. C’est pourquoi la police l’a arrêté. La vérité sera tranchée lors du procès.

DÉCLARATION DU DCP sur le cas d’une mineure pic.twitter.com/E7MmI8AePa – (@_Listzomaniac) 5 juin 2021

Pour les non-initiés, Ekta a écrit sur sa page Instagram : « Vais-je soutenir un agresseur d’enfants… ou un agresseur de quelque nature que ce soit ? niveau ? Comment des personnes en colère les unes contre les autres peuvent-elles entraîner une tierce personne dans leur propre combat ? Comment un être humain peut-il s’en prendre à un autre être humain et faire cela ? Après divers appels avec la mère de l’enfant/de la fille, qui a ouvertement dit que Pearl n’était pas impliquée et c’est son mari qui essaie de créer des histoires pour garder son enfant et prouver qu’une mère qui travaille sur un plateau ne peut pas s’occuper de son enfant. »

Pendant ce temps, selon l’IANS, un tribunal de Vasai a envoyé samedi l’acteur de télévision arrêté Pearl V. Puri à 14 jours de détention judiciaire, ont annoncé des responsables. Puri, qui a été arrêté vendredi soir pour avoir agressé et violé une fillette de cinq ans il y a deux ans, a été présenté devant le juge du tribunal de Vasai, Aditi Kadam, qui a accordé à Puri la garde à vue pendant 14 jours.

Puri est susceptible de déposer une demande de mise en liberté sous caution, qui sera entendue par le tribunal lundi. L’acteur de 31 ans de ‘Naagin 3’ a été retenu par le commissariat de police de Mira-Bhayander Vasai-Virar, invoquant des accusations d’IPC Sec. 376 AB et POCSO Act, 4, 8, 12,19, 21 pour le viol de la fille mineure, ont indiqué les responsables.