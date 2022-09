Comme les bébés, les chiens aussi sont excités par les ballons. Récemment, une adorable vidéo de chien est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit un Labrador attendant avec impatience qu’un vendeur de ballons pompe de l’air dans un ballon. Ce qui se passera ensuite fera sûrement votre journée.

Dans la vidéo, on peut voir le Labrador attendant patiemment son ballon, assis à côté du vendeur de ballons, tout en remuant son étiquette avec excitation. Quelques secondes plus tard, dès que le vendeur de ballons tend un ballon jaune circulaire vers le chien, l’animal à fourrure ne laisse pas le temps de le saisir avec sa bouche. Il se précipite alors à l’intérieur de sa maison en ouvrant intelligemment la porte à l’aide de ses pattes. La joie du Labrador ne connaissait pas de limites car il a même laissé son propriétaire derrière lui dans le clip viral.

La légende de la vidéo virale disait: “Vous savez, un chien peut vous sortir de n’importe quel type de mauvaise humeur plus rapidement que vous ne pouvez l’imaginer.”

Peu de temps après que la vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux, elle a conquis le cœur des internautes et les a laissés jaillir de la gentillesse du chien. Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée par plus d’un lakh d’utilisateurs sur les réseaux sociaux et elle a recueilli plus d’un lakh de likes. Des centaines d’utilisateurs ont partagé leurs réactions dans la section des commentaires de la publication Instagram.

Un utilisateur a écrit: “Wow, de telles activités d’animaux, en particulier de chiens, sont palpitantes.” Un autre utilisateur a commenté: «Ma journée. J’ai aussi un laboratoire; elle s’excite avec les ballons et adore jouer avec eux. Beaucoup d’autres étaient de tout cœur dans les commentaires.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo de chien suscite un immense amour de la part des masses. Les vidéos d’animaux de compagnie sont devenues extrêmement populaires sur Internet. Il n’y a pas si longtemps, une vidéo d’un Labrador se faisant chouchouter par de jeunes marchands ambulants était devenue virale sur les réseaux sociaux.

