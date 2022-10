La réaction du casting de “Dancing with the Stars” au départ de Selma Blair – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Disney+

Selma Blair surpris tout le monde quand elle a révélé lors de l’épisode en direct de Danser avec les étoiles le 17 octobre qu’elle quitterait l’émission plus tôt en raison de problèmes de santé alors qu’elle continue de lutter contre la sclérose en plaques. Après le spectacle, Selma a déclaré aux journalistes, notamment HollywoodLa Viequ’elle « ne voulait pas quitter » la série.

L’actrice a révélé au cours de l’épisode qu’elle avait fait des IRM et a admis que son corps “avait pris un coup” depuis le début DWTS. « C’est beaucoup trop pour la sécurité de mes os. Il y a juste un traumatisme osseux intensif et une inflammation, parmi les déchirures et les déchirures, donc je pourrais faire des dégâts importants que, bien sûr, je ne veux pas », a-t-elle poursuivi.

Suite à l’épisode, Derek Hough a félicité Selma pour sa bravoure et l’a appelée “l’histoire de Danser avec les étoiles saison 31. Je veux dire, tout simplement, et elle l’est toujours. Ce qu’elle a réalisé dans le spectacle n’était rien de moins qu’un miracle et tellement sensationnel. Il a qualifié sa sortie de “l’un des plus beaux envois de Danser avec les étoiles l’histoire.”

Wayne Brady a admis qu’il avait été pris au dépourvu par le départ de Selma. “C’était un choc. Un choc pur et sans mélange », a déclaré Wayne à propos de sa réaction. «Je n’ai rien entendu à ce sujet, et elle illumine cette compétition. Quand j’ai dit plus tôt que c’était un spectacle très humain… Selma est vraiment la lumière vers laquelle nous avons tous gravité. Nous sommes tous proches maintenant, donc c’est une perte.

Selma a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2018 après des années de symptômes. « Je suis handicapé. Je tombe parfois. Je laisse tomber des choses. Ma mémoire est brumeuse. Et mon côté gauche demande des directions à partir d’un GPS cassé”, a écrit l’actrice sur Instagram lorsqu’elle a annoncé son diagnostic. «Mais nous le faisons. Et je ris et je ne sais pas exactement ce que je vais faire précisément mais je ferai de mon mieux.

Emma Slaterqui danse avec Trevor Donovan, a déclaré que Selma “est vraiment une lumière pour tout le monde. Derek a dit quelque chose qui était très vrai. Le département maquillage, le département garde-robe, tous les départements du défilé sont touchés par elle. Elle a juste cette énergie extrêmement positive, et elle a du temps pour tout le monde. Donc la voir partir si tôt dans la compétition est triste, mais c’est à 100% la bonne chose à faire. Elle a simplement dépassé toutes sortes d’attentes. Elle a obtenu 40 des juges, une standing ovation, et c’est une déesse absolue. Je pense qu’elle et Sasha forment l’équipe parfaite. Il s’est si bien débrouillé avec elle, et nous sommes tous amis pour la vie, c’est certain.

Joseph Baena a noté que Selma a «un cœur si chaleureux. C’est tellement triste de la voir partir et c’était très émouvant pour tout le monde de la voir partir parce que tout le monde aime passer du temps avec elle aux répétitions et partout autour du spectacle.

Selma a pu danser une dernière routine à la fin de l’épisode. Elle a séduit avec sa valse touchante sur “What The World Needs Now Is Love” de Journée de l’Andra. Selma et Sasha ont mis fin à leur DWTS courir avec le premier score parfait de la saison.