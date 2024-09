La réaction d’Orlando Bloom à la performance de Katy Perry fait vibrer les fans

Alors que Katy Perry montrait au monde ce qu’elle valait, Orlando Bloom attirait lui aussi son attention.

L’interprète de « Firework » est montée sur scène aux MTV VMA 2024, organisés par Étalon Megan Thee—le 11 septembre, pour donner une performance épique de neuf minutes de ses plus grands succès avant d’accepter le Video Vanguard Award.

Pour donner le coup d’envoi de la performance de Perry, le Pirates des Caraïbes La star a présenté sa fiancée « irrésistible » à la foule, en s’exclamant : « Tu es tombé amoureux d’elle en tant que Katy Perry. Je suis tombé amoureux d’elle en tant que Catherine Hudson« Vous la connaissez comme une superstar mondiale qui apporte de l’amour, de la lumière et son sens de l’humour unique à chaque chanson qu’elle écrit et à chaque clip qu’elle crée. Je la connais comme une mère, comme une partenaire, qui apporte ce même amour et cette même joie à notre famille. »

Mais alors que le chanteur de 39 ans éblouissait sur scène en dansant et en interprétant des chansons comme « Dark Horse », « ET », « California Gurls », « I Kissed a Girl », « Firework » et bien d’autres, les fans ont remarqué Bloom dans le public grâce à ses expressions faciales.