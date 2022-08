La réaction des Taïwanais à la visite de Nancy Pelosi va de l’excitation à la colère

“Plus les [Chinese Communist Party] c’est que plus je suis heureuse », a déclaré Ingrid Ho, 35 ans, une résidente de Taipei, au Washington Post mercredi. “La venue de Pelosi peut signifier toutes sortes de conséquences, mais pour le moment, l’excitation l’emporte sur la raison.”

TAIPEI, Taïwan – Il y avait des signes que les Taïwanais étaient à la fois ravis et anxieux à propos de la visite de Nancy Pelosi pendant les quelque 18 heures qu’elle et d’autres législateurs américains ont passées sur l’île.

Ho, comme beaucoup des 23 millions d’habitants de Taïwan, vit avec les menaces fréquentes de la Chine depuis des décennies. « C’est peut-être parce que les Taïwanais ont l’habitude d’avoir peur », a déclaré Ho. “Nous sommes au centre de ce conflit, mais d’une manière ou d’une autre, je me sens toujours comme un spectateur – juste curieux de savoir comment cela va se passer.”

Taipei 101, le plus haut gratte-ciel de Taïwan, a été éclairé par des messages de bienvenue pour Pelosi en anglais et en chinois.

Mardi, à l’aéroport de Taipei Songshan, un petit groupe de partisans a attendu pour saluer Pelosi – et l’atmosphère ressemblait “à un compte à rebours pour la nouvelle année”, a écrit Lin Ching-yi, un député du Parti progressiste démocrate de Taïwan, sur Facebook.

« Je suis très heureuse que la présidente Pelosi soit venue manifester son soutien », a déclaré Liu Yueh-hsia, 72 ans, tenant une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Présidente Pelosi, bienvenue en République de Taiwan ».

Mais ailleurs sur l’île, de petits groupes de manifestants, y compris ceux qui soutiennent l’unification avec la Chine, ont piétiné des drapeaux américains et brandi des pancartes dénigrant Pelosi et exhortant la délégation américaine à rentrer chez elle. L’un d’eux a brandi une pancarte qualifiant Pelosi de “sorcière américaine”.

Lors d’une conférence de presse avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen mercredi, on a demandé à Pelosi ce qu’elle pouvait offrir à Taïwan pour compenser les coûts éventuels que l’île encourrait – y compris les représailles économiques de la Chine – à la suite de sa visite.

Elle a répondu que sa visite faisait partie d’un effort plus large des États-Unis pour avoir “de meilleurs échanges économiques” avec Taïwan, et elle a déclaré que “d’importantes” entreprises taïwanaises “prévoyaient déjà d’investir dans la fabrication aux États-Unis”. Elle a également salué “l’ingéniosité, l’esprit d’entreprise, la puissance intellectuelle, la ressource intellectuelle qui existe à Taïwan”, et a qualifié le secteur technologique de l’île de “modèle”.