La réaction des fans de Desus et Mero à la séparation de choc révélée après que le duo de Showtime a confirmé des “efforts créatifs séparés” sur Twitter

Les FANS ont le cœur brisé après que Desus & Mero aient révélé leur rupture télévisée en raison d'”efforts créatifs séparés”, sur Twitter.

Le Tweet partagé lundi a déclaré que les co-stars, Desus Nice et The Kid Mero, “poursuivront des efforts créatifs séparés à l’avenir” et que leur émission “ne reviendra pas à SHOWTIME”.

Ils l’ont gardé léger en disant “Ça a été une bonne course, fam.”

Les fans, cependant, n’ont pas pris la scission à la légère.

Un commentateur a déclaré: “C’est pire que lorsque Cellino et Barnes ont rompu.”

Un autre a dit : « Ne pouvons-nous pas avoir une bonne chose », suivi d’un emoji au visage qui pleure.

« Le Vibe a été compromis… », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

De nombreux fans n’avaient pas de mots et utilisaient des gifs de personnes pleurant ou choquées par de mauvaises nouvelles.

Desus & Mero est une série de fin de soirée primée aux WGA Awards et nominée au choix des critiques sur SHOWTIME.

L’émission aborde des sujets brûlants, mais les co-stars la gardent légère avec une nuance comique.