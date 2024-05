La réaction des États-Unis à la CPI visant Netanyahu est « curieuse » – Kremlin — RT World News

Un sénateur américain s’est engagé à imposer des sanctions « accablantes » à la Cour pénale internationale

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exprimé sa surprise face à la réaction sévère de Washington à la requête de la Cour pénale internationale (CPI) demandant des mandats d’arrêt contre le Premier ministre et le chef de la défense israéliens.

Le principal procureur de la CPI, Karim Khan, a demandé lundi les mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Il a déclaré qu’il y avait « des motifs raisonnables de croire » que les hauts fonctionnaires étaient coupables de « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » dans le conflit de Gaza. Khan a également déclaré qu’il recherchait des mandats d’arrêt contre trois hauts responsables du Hamas.

« La situation est plus que curieuse compte tenu de l’attitude des États-Unis et de leur volonté d’utiliser des méthodes de sanctions, même en relation avec la CPI… Très intéressante », Peskov a déclaré mardi aux journalistes.

Le porte-parole a souligné que la Russie ne reconnaît pas les décisions de la CPI, mais qu’elle « observer attentivement » les développements.

Israël et son principal allié, les États-Unis, ont condamné l’annonce de la CPI, le président Joe Biden la dénonçant lundi comme « scandaleux. »

Netanyahu a critiqué la décision du procureur de la CPI « absurde, » le réclamant « sape le droit de toute démocratie à se défendre. » Il a également souligné que le tribunal a « aucune juridiction sur Israël ».















Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington « rejette fondamentalement » le « honteux » tentative d’assimiler Israël au Hamas.

Le sénateur Lindsey Graham est allé plus loin en s’engageant lundi dans un message sur X (anciennement Twitter) à «fiévreusement» travailler avec les législateurs des deux chambres pour « imposer des sanctions accablantes contre la CPI ».

Israël n’est pas membre de la CPI et ne reconnaît pas la compétence de la Cour, mais l’État de Palestine a rejoint l’organisation en 2015. Les États-Unis ont été l’un des créateurs de la CPI, mais le Congrès n’a jamais ratifié le Statut de Rome. La Russie, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, l’Arabie saoudite et des dizaines d’autres pays n’acceptent pas non plus la compétence du tribunal.

Cependant, quelque 124 pays à travers le monde ont signé et ratifié le Statut de Rome, dont tous les États membres de l’UE et tous les pays candidats, à l’exception de l’Ukraine et de la Turquie. Si des mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant étaient émis, cela pourrait sérieusement compliquer la capacité du dirigeant israélien à voyager à l’étranger.