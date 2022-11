La réaction des enfants de Billy Ray Cyrus aux fiançailles de Firerose révélée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Billy Ray Cyrus’ six enfants n’ont pas de “Achy Breaky Heart” en ce qui concerne ses fiançailles avec Rose de feu34. Dans une interview exclusive avec Personnes Magazine, le chanteur country de 61 ans a mis fin aux rumeurs selon lesquelles ses enfants — Miley29, Noé22, Trace33, Brandi35, Braison28., et Christophe30 ans – a désapprouvé que leur père se soit fiancé à Firerose sept mois après avoir divorcé de sa femme depuis 28 ans, Tich Cyrus, 55. « Il n’y a pas de rancune. Tout le monde savait que cette relation était terminée il y a longtemps », a déclaré Billy Personnes, faisant référence au fait que la détérioration de son mariage avec Tish a commencé bien avant qu’ils ne décident d’arrêter. « Tout le monde tourne la page. Ça fait beaucoup, mais tout le monde savait qu’il était temps de changer », a-t-il ajouté.

Plus à propos Billy Ray Cyrus

Comme les fans le savent, Billy a confirmé qu’il était fiancé à Firerose, une chanteuse australienne, le 16 novembre. Sur des photos publiées par Personnes, Firerose est apparue très heureuse et elle a affiché son énorme bague en diamant. Billy a dit Personnes qu’il a rencontré Firerose il y a des années et qu’ils se sont reconnectés après sa séparation d’avec Tish. Dans l’article, Billy a déclaré que les fiançailles, qui se sont déroulées dans sa ferme du Tennessee, ont en fait eu lieu en août et qu’il ne lui a pas téléphoné lorsqu’il a posé la question pour la première fois. “Billy m’a regardé et a dit : ‘Veux-tu, veux-tu m’épouser ?’ Et j’étais juste comme, ‘Bien sûr que je le fais. Je t’aime ”, a déclaré Firerose Personnes. “Il a dit : ‘Je t’aime. Je veux rendre ça officiel. Je veux être avec toi pour toujours.”

Billy Ray a déclaré que Firerose était son “meilleur ami” dans l’interview avec People. “Et puis, quand nous avons commencé à partager la musique, elle a simplement évolué vers, en tant qu’âmes sœurs musicales, des âmes sœurs, un amour pur et heureux que pour moi, je ne savais pas qu’il pouvait exister. Encore une fois, nous sommes des musiciens, avant tout, tous les deux. Et nous avons trouvé cette harmonie, et ce rythme, cette mélodie à la vie », a-t-il déclaré. En fait, en 2021, le couple nouvellement fiancé – qui n’était que des amis à l’époque – a collaboré à la chanson “A New Day”.

En septembre, Firerose a publié une photo sur Instagram portant ce qui semblait être une bague de fiançailles. Elle a tagué Billy sur la photo, qu’elle a sous-titrée, “Prendre le moment présent”. Cela a semblé soudain à certains fans, car Tish a demandé le divorce seulement sept mois auparavant, en avril. Cependant, c’était la troisième fois qu’elle demandait le divorce. Comme HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT rapporté, Tish a également évolué et est heureuse dans sa nouvelle romance. “Tish va bien et sort également avec quelqu’un de nouveau, donc ce n’est pas un cas où elle veut que Billy revienne”, nous a dit une source en octobre. « Mais cela ne veut pas dire que la scission n’a pas été douloureuse. Ce n’était pas quelque chose qu’elle croyait vraiment arriver.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant