WASHINGTON (AP) – Les républicains craignent qu’une réaction des entreprises provoquée par l’insurrection meurtrière du Capitole n’empêche un flux vital de liquidités électorales, compliquant les perspectives du parti de reprendre le Sénat lors des prochaines élections.

Le GOP est déjà confronté à une carte du Sénat difficile en 2022, lorsque 14 sièges démocratiques et 20 républicains seront inscrits au scrutin. Cela comprend au moins deux sièges ouverts que les républicains défendront en raison du départ à la retraite des Sénateurs GOP Pat Toomey de Pennsylvanie et Richard Burr de Caroline du Nord.

Mais certains membres du groupe disent que le problème est peut-être plus important que la carte. Huit sénateurs républicains ont voté pour rejeter les votes du collège électoral pour le président élu Joe Biden, même après le saccage du Capitole par une foule de partisans de Donald Trump qui ont été exhortés par le président à empêcher le Congrès de certifier la victoire de Biden. Cinq personnes sont mortes dans le chaos, dont un officier de police du Capitole.

Les recrutements ont été rapides, avec plus d’une douzaine de géants d’entreprise – dont AT&T, Nike, Comcast, Dow, Marriott, Walmart et Verizon – se sont engagés à refuser les dons aux législateurs républicains qui ont voté pour rejeter le résultat des élections en Arizona ou en Pennsylvanie. L’un de ces législateurs, le sénateur de Floride Rick Scott, est le nouveau président du Comité sénatorial républicain national, un poste qui fait de lui le visage public des efforts de collecte de fonds républicains du Sénat.

«C’est le nœud du problème: est-ce une tempête qui va souffler, ou est-ce que … la certification du Collège électoral (de Biden) est un ‘A’ écarlate? a déclaré le donateur républicain Dan Eberhart, qui a contribué au moins 115 000 dollars aux efforts républicains du Sénat ces dernières années.

Les contributions perdues ne sont pas désastreuses en soi. Les comités d’action politique contrôlés par des sociétés et des groupes de l’industrie sont limités à donner 5 000 $ par an à un candidat, une partie de la collecte de fonds typique pour la plupart des candidats au Sénat.

Mais deux stratèges républicains de haut niveau impliqués dans des courses au Sénat affirment que l’effet cumulatif des décisions des entreprises pourrait avoir un impact plus important.

Les deux stratèges, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes du parti, affirment que les entreprises qui ont suspendu les dons politiques envoient également un signal puissant à leurs dirigeants, membres du conseil d’administration et employés à propos desquels ils devraient faire des dons. Et avec Scott à la tête du NRSC, cela pourrait affecter les flux de trésorerie du comité, ont-ils déclaré.

Ajoutant aux inquiétudes, d’autres piliers de la collecte de fonds du GOP – y compris la Chambre de commerce américaine, la National Rifle Association et les groupes liés aux frères Koch – ne peuvent plus compter sur un soutien financier solide.

La NRA a annoncé vendredi qu’elle avait déposé son bilan après des années de dépenses excessives et de délits d’initiés de la part de hauts dirigeants. La Chambre de commerce, qui a irrité certains républicains lorsqu’elle a récemment commencé à faire des dons aux démocrates, a annoncé cette semaine qu’elle retiendrait les contributions de certains républicains pour leurs actions. Et le réseau Koch a également annoncé qu’il examinerait à qui il s’adressait après l’insurrection, comme l’a rapporté pour la première fois le Wall Street Journal.

«Il y a des membres qui, par leurs actions, auront perdu le soutien de la Chambre de commerce américaine», a déclaré cette semaine Neil Bradley, directeur des politiques de la chambre. «Notre PAC continuera à soutenir les candidats qui démontrent ce type d’engagement envers les normes gouvernantes et démocratiques et nos priorités.»

Plus inquiétant encore, l’un des mégadonors républicains les plus influents, Sheldon Adelson, est décédé ces derniers jours. Cela met plus de pression sur le NRSC et le principal groupe extérieur républicain du Sénat, le Sénat Leadership Fund, pour couvrir la différence.

Même avant les violences de la semaine dernière, le sénateur républicain Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri ont suscité une colère généralisée pour avoir mené des efforts pour contester la victoire de Biden. Depuis l’attaque du Capitole, les deux ont fait l’objet de critiques encore plus sévères de la part des comités de rédaction et de donateurs influents, y compris des appels à la démission. Les deux sont considérés comme de vrais candidats à la Maison Blanche pour 2024.

Ensuite, il y a Scott, un riche homme d’affaires et ancien gouverneur de Floride. Il a également voté pour s’opposer à la victoire de Biden.

«Rappel quotidien, les républicains du Sénat ont choisi l’un des rares sénateurs qui ont soutenu le grand mensonge APRÈS la mort et la destruction dans le Capitole pour être leur chef politique», a tweeté l’ancienne sénatrice du Missouri Claire McCaskill, une démocrate évincée par Hawley. «Rick Scott est responsable de l’organisation qui essaie d’élire des R.»

Le nouveau poste de Scott en tant que président du NRSC est largement considéré comme un prélude à une course potentielle en 2024 et qui le mettra en contact étroit avec un réseau national des plus grands donateurs du Parti républicain.

Mercredi, Scott a publié un message vidéo après avoir repris le NRSC qui était lourd sur sa biographie et léger sur son plan pour aider les républicains à gagner. Cela a irrité certains républicains, qui croient que Scott a repris le NRSC pour aider à construire un réseau national de donateurs pour une candidature présidentielle attendue, selon trois stratèges républicains.

«J’ai remporté quatre élections dans tout l’État. Toutes les courses étaient serrées. Dans le processus, j’ai recueilli beaucoup d’argent et dépensé ma propre fortune », a déclaré Scott dans la vidéo. « Je peux le dire avec confiance: je ne demanderai jamais à un donateur potentiel de contribuer plus que ce que j’ai déjà donné. »

Dans un communiqué, Chris Hartline, porte-parole du NRSC et assistant du sénateur, a déclaré que Scott était le «meilleur collecteur de fonds» du parti et que le comité n’avait «aucun intérêt à s’engager dans des bêtises de consultants de DC qui n’ont aucune idée de ce dont ils parlent. «

«Le sénateur Scott a clairement dit que si les gens veulent des impôts plus élevés, plus de réglementation, un gouvernement plus grand et des soins de santé nationalisés, ils devraient se sentir libres de donner aux démocrates», a déclaré Hartline.

Certains disent qu’il est trop tôt pour dire si la réaction des entreprises va vraiment nuire aux républicains. Ils notent qu’avec les élections qui viennent de se tenir, c’est une période où il y a généralement peu d’activités de financement. Et certains sont convaincus que, alors que Washington passe sous le contrôle démocrate unifié, les groupes d’entreprises trouveront à nouveau une cause commune avec les républicains.

«Une grande partie de ce discours est prématuré et à courte vue», a déclaré Scott Reed, un stratège républicain de longue date. « Une foule de re-régulation prend le contrôle du Congrès et de la Maison Blanche. C’est une décision que beaucoup regretteront au milieu de l’été. »

Les huit sénateurs du GOP qui ont voté pour soutenir les objections au décompte du collège électoral étaient Cruz, Hawley, Scott, Cindy Hyde Smith du Mississippi, John Kennedy de Louisiane, Roger Marshall du Kansas, Tommy Tuberville de l’Alabama et Cynthia Lummis du Wyoming.

L’écrivain d’Associated Press Alan Fram a contribué à ce rapport.