La réaction des conservateurs alors qu’un sur cinq sera entraîné dans une tranche d’imposition à taux plus élevé d’ici 2027

Rishi Sunak fait face à des réactions négatives à propos des hausses d’impôts « furtives » qui entraîneront un contribuable sur cinq dans le taux d’imposition de 40p d’ici quelques années, ont averti les experts.

La décision du Premier ministre de geler les seuils d’imposition sur le revenu signifie qu’un enseignant sur quatre et plus d’une infirmière sur huit paieront le taux d’imposition le plus élevé d’ici 2027, analyse l’influent groupe de réflexion Institute for Fiscal Studies (IFS).

D’ici 2027, le nombre de personnes payant impôt sur le revenu à 40% ou plus atteindra 7,8 millions, a déclaré l’IFS. C’est presque quatre fois plus élevé que la part des adultes payant des tarifs plus élevés au début des années 1990 – lorsque pratiquement aucune infirmière et seulement un enseignant sur seize payaient le tarif le plus élevé.

Les chercheurs du groupe de réflexion ont déclaré qu’il représentait un « changement sismique » et serait le « plus grand impôt mesure depuis que Geoffrey Howe a doublé la TVA en 1979 ».

Les travailleurs sont soumis au taux d’impôt sur le revenu plus élevé de 40% sur les revenus compris entre 50 271 £ et 125 140 £. En mars 2021, le chancelier de l’époque, M. Sunak, a annoncé que le seuil auquel les contribuables doivent payer le taux le plus élevé sera gelé jusqu’en 2026. Le chancelier Jeremy Hunt a depuis prolongé ce délai de deux ans supplémentaires.

Le chancelier Jeremy Hunt a prolongé de deux ans le gel des seuils d’imposition sur le revenu (fil de sonorisation)

Isaac Delestre, économiste à l’IFS, a déclaré : « Pour l’impôt sur le revenu, l’histoire des 30 dernières années a été l’une des impôt à taux plus élevé passer de quelque chose de réservé aux plus riches à quelque chose qu’une proportion beaucoup plus importante d’adultes peut s’attendre à rencontrer.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré L’indépendant le gouvernement « ne peut pas continuer comme ça ». « Des impôts plus élevés, en fin de compte, signifient que l’économie empirera parce qu’il y a moins d’argent qui rentre », a-t-il ajouté.

Sir Iain a déclaré: «Les gens eux-mêmes seront également démotivés de progresser pour réussir et faire mieux, car ils découvriront qu’ils paieront plus d’impôts avant même de commencer.

« Dans l’ensemble, cette tentative constante de geler le seuil a nui à l’innovation et à l’entreprise au Royaume-Uni pendant un certain nombre d’années – et il faut l’arrêter et l’inverser. »

Le député d’arrière-ban a ajouté que les impôts élevés sont devenus un « énorme » problème parmi les députés conservateurs. « C’est l’une des choses qui nous ont été lancées lors des élections locales », a déclaré Sir Iain.

L’ancien ministre du Trésor, John Redwood, a déclaré L’indépendant ce seuils d’imposition gelés « frappent durement les gens ». « Les gens sont surtaxés. Nous devons faire croître davantage l’économie pour augmenter les revenus par habitant. La pression sur le pouvoir d’achat des gens est trop grande, avec des seuils gelés qui frappent durement les gens », a-t-il ajouté.

L’IFS a déclaré que des taux plus élevés d’impôt sur le revenu sont passés au cours des quatre dernières décennies d’être réservés à ceux « avec les revenus les plus élevés » pour toucher « une partie beaucoup plus importante » de la société.

Pour que le taux d’imposition sur le revenu de 40% affecte la même proportion de personnes qu’en 1991, le seuil devrait être d’environ 100 000 £, soit près du double de son niveau actuel.

L’Institut des affaires économiques a déclaré que les travailleurs qui paient le taux d’impôt sur le revenu le plus élevé « se rapprochent de la norme ».

«Le taux d’imposition plus élevé a été initialement envisagé pour capter un flux de revenus accru des très hauts revenus. Parvenir, à un moment donné, à porter votre salaire au-dessus de 50 000 £ ne peut certainement pas être considéré comme faisant partie de cette catégorie », a déclaré le directeur général Mark Littlewood. L’indépendant.

Et M. Delestre a déclaré que le gel des seuils laisse le système d’impôt sur le revenu « otage des aléas de l’inflation ».

« La question de savoir si la portée de ces taux plus élevés doit être élargie ou non est un choix politique autant qu’économique, mais y parvenir avec un gel laisse le système d’impôt sur le revenu otage des aléas de l’inflation – plus l’inflation s’avère être, plus le gel aura d’impact », a-t-il déclaré.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: « Après avoir emprunté des centaines de milliards pour soutenir l’économie pendant la pandémie et le choc énergétique de Poutine, nous avons dû prendre des décisions difficiles pour assainir les finances publiques et faire baisser la dette. Il est vital que nous nous en tenions à ce plan pour réduire de moitié l’inflation cette année et relancer la croissance de notre économie.

« Pour soutenir les familles de travailleurs, nous avons doublé l’allocation personnelle non imposable, supprimant ainsi trois millions de personnes aux revenus les plus bas du paiement de l’impôt sur le revenu. »