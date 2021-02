La réaction des coéquipiers de Messi lorsque la superstar de Barcelone lui a dit qu’il était «  détesté  »

L’Argentine est entrée dans une nouvelle ère avec de nouveaux visages entourant Lionel Messi.

La star de l’Udinese Rodrigo de Paul et Leandro Paredes du Paris Saint-Germain ont joué un rôle de plus en plus influent pour l’équipe nationale au cours des deux dernières années.

Et De Paul a fait la lumière sur leur relation avec le capitaine Messi – révélant qu’il avait dit à la paire qu’ils étaient «détestés» par leurs adversaires.

De Paul, 26 ans, dit avoir répondu à la déclaration de Messi en lui disant qu’ils «doivent se battre» parce qu’ils ne peuvent pas permettre à leur superstar de s’impliquer.

« Messi dit à Paredes et moi que tous nos adversaires nous détestent », a déclaré De Paul au Club 94.7.

« Nous avons répondu en lui disant que nous devons nous battre parce que nous ne pouvons pas l’envoyer le faire. Nous avons beaucoup ri. »

De Paul a également donné un aperçu des qualités de leadership de Messi et de la façon dont ils ont pu apprendre du plus grand joueur de tous les temps.

« Messi s’est rendu disponible [to us] en tant que capitaine qu’il est », a ajouté De Paul.