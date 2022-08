La réaction d’Ekta Kapoor au boycott de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan nécessite votre attention dès maintenant

Le boycott de la dernière sortie d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, a frappé très durement les gens de l’industrie et ils sont tous dans le dilemme que si le film d’Aamir Khan ne fonctionnera pas au box-office, qu’adviendra-t-il de leurs films ? Alors que beaucoup ressentent la blessure exhortent les gens à arrêter cette tendance au boycott, car chaque acteur et cinéaste travaille incroyablement dur pour faire un film avec une armée de personnes. Et maintenant, la dernière à exprimer son choc face au boycott de Laal Singh Chaddha par Aamir est la reine OG de la télévision, Ekta Kapoor.

Ekta Kapoor explique pourquoi vous ne pouvez pas boycotter Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan

Ekta Kapoor a rappelé aux gens qu’ils ne peuvent pas boycotter ces Khans parce qu’ils ont donné le coup sûr aux affaires. Dans son interaction avec Navbharat Times, Ekta a déclaré : ” C’est tellement étrange que nous boycottons les personnes mêmes qui ont donné le meilleur des affaires dans l’industrie. Tous les Khans de l’industrie (Shah Rukh Khan, Salman Khan), et en particulier Aamir Khan sont des légendes. Nous ne pouvons pas les boycotter. Aamir Khan ne peut jamais être boycotté, le doux ambassadeur Aamir Khan ne peut pas être boycotté.

Après le boycott de Laal Singh Chaddha d’Aamir, les gens ont fortement exigé de boycotter le film de retour de Shah Rukh Khan Pathaan et bien d’autres films. Et une seule merveille montre que cette culture de boycott va s’arrêter car elle est devenue extrêmement préoccupante. Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels Aamir Khan est également sous le choc de l’immense perte du film, les producteurs du film ont démenti ces rapports et affirmé que le film est toujours en cours d’exécution dans le théâtre et qu’il n’est pas question de perte. Au 6e jour de la sortie, Laal Singh Chaddha a réussi à frapper 48 crores jusqu’à présent, ce qui en fait le film le moins bien noté d’Aamir Khan après Mela.