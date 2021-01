Le géant chinois du commerce électronique Pinduoduo est dans l’eau chaude après la mort d’un de ses employés après avoir travaillé des heures exténuantes longtemps après minuit et son compte de médias sociaux vérifié a déclaré que les gens «devraient vivre avec leurs propres choix».

La catastrophe des relations publiques a suivi la mort d’une jeune femme du nom de Zhang, qui travaillait à la plateforme d’achat de produits d’épicerie de Pinduoduo dans la région autonome du Xinjiang. Le 29 décembre, vers 1h30 du matin, elle s’est effondrée dans la rue alors qu’elle rentrait chez elle avec des collègues. Elle a été transportée à l’hôpital et y est décédée six heures plus tard, a indiqué la société.

Alors que l’histoire faisait le tour des médias sociaux chinois lundi, le compte vérifié de Pinduoduo sur Zhihu, un site Web de questions-réponses de type Quora, a publié des remarques remarquablement froides sur la disparition de la femme. Ça disait, «Les gens devraient vivre avec leurs propres choix et déployer toute leur énergie pour s’efforcer davantage en échange de promotions et de postes plus élevés.»

Nous tous, gens de la base, sacrifions notre santé en échange d’un chèque de paie.

La réponse a été supprimée peu de temps après, mais pas avant que certains utilisateurs aient fait des captures d’écran. Cela a encore alimenté la colère du public face au sort de la jeune femme, que beaucoup présumaient avoir été littéralement travaillée à mort par son employeur.

Pinduoduo a condamné le message, affirmant qu’il ne reflétait pas sa position et avait été publié par un employé d’une entreprise de marketing à laquelle il avait externalisé sa présence sur les réseaux sociaux. Il n’aurait pas pu accéder à son compte personnel avant de publier les remarques insensibles au nom de Pinduoduo.

La mort de Zhang a relancé un débat sur la fameuse culture de travail «996» que de nombreux commentateurs ont imputée à la mort de la jeune femme. Nommé d’après un horaire qui oblige les employés à travailler de 9h à 21h six jours par semaine, le système 996 est utilisé par certaines entreprises de commerce électronique chinoises pour maintenir un avantage concurrentiel.

La loi chinoise impose huit heures de travail par jour et pas plus de 44 heures de travail par semaine. Il permet des heures supplémentaires rémunérées allant jusqu’à trois heures par jour, cumulant jusqu’à 36 heures supplémentaires par mois. Pourtant, le calendrier 996 nécessite 72 heures de travail par semaine.

Les partisans de la culture 996 y voient un moyen de montrer leur dévouement à leur travail et d’atteindre le succès personnel et corporatif. Les critiques, y compris certains dans la presse officielle chinoise, disent que ce n’est rien d’autre qu’une violation flagrante de la réglementation du travail stricte de la Chine qui n’a pas sa place dans une société moderne. En mars 2019, une manifestation contre 996 a gagné du terrain sur le site de référentiel de code GitHub, alimenté par des programmeurs chinois.

Il n’y avait aucune preuve que la mort de Zhang était liée à ses heures de travail, mais au milieu du tollé public, le régulateur du travail à Shanghai, où se trouve le siège de Pinduoduo, a lancé une enquête sur ses conditions de travail.

L’incident est survenu quelques jours après que Colin Huang, le fondateur du marché en ligne négocié au Nasdaq, a dépassé Jack Ma d’Alibaba Group Holding et Pony Ma de Tencent Holdings pour devenir la deuxième personne la plus riche de Chine.

