La réaction déchirante de la reine au prince Harry et au Megxit de Meghan Markle est révélée par un ami

La réaction déchirante de la reine à la décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter la famille royale a été révélée.

Une source proche de Sa Majesté a affirmé que le défunt monarque était blessé et épuisé lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale en 2020 pour commencer une nouvelle vie.

La reine a été «blessée» lorsque Harry et Meghan ont abandonné la famille royale Crédit : PA

Le couple a quitté l’entreprise en janvier 2020 Crédit : Reuters

Lors d’un sommet à Sandringham, la décision de la reine a été rapide et définitive – ils pouvaient quitter l’entreprise mais ne pas avoir les attributs qui accompagnent le fait d’être royal.

Dans sa déclaration, la reine les a remerciés pour leur travail “dévoué” en disant qu’elle était “particulièrement fière de Meghan”.

Elle a ajouté : “C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.”

Cependant, les véritables sentiments de feu Queen lors de la sortie de choc ont été révélés dans un nouveau livre.

Un expert de The New Royals, publié dans Vanity Fair a affirmé que Sa Majesté avait confié à un ami proche qu’elle était épuisée par la décision.

La source a déclaré: “Elle était très blessée et m’a dit:” Je ne sais pas, je m’en fiche et je ne veux plus y penser.

Ils affirment également que c’était une source de tristesse pour la reine qu’elle ait pu voir si peu ses petits-enfants Archie et Lilibet.

Et elle était contrariée que Harry et Meghan ne la rejoignent pas à Balmoral pour la « soirée pyjama » annuelle qu’elle organisait pour tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Cela survient alors que Meghan et Harry devraient rentrer aux États-Unis dès que possible pour retrouver leurs enfants après près de trois semaines à l’étranger, a-t-on affirmé.

Le duc et la duchesse de Sussex étaient au Royaume-Uni pour une tournée caritative éclair lorsque la reine est décédée tragiquement – ​​le couple prolongeant ensuite leur voyage pour rester dans le pays pour les funérailles.

Le prince Harry, 38 ans, et Meghan, 41 ans, s’étaient envolés pour le Royaume-Uni pour leur tournée caritative, qui consistait notamment à se rendre en Allemagne pour lancer le compte à rebours d’un an jusqu’aux Jeux Invictus à Düsseldorf.

Ils devaient également assister aux prix WellChild à Londres le 8 septembre.

Mais c’est alors qu’Harry a appris la nouvelle inquiétante de sa grand-mère – se rendant à Balmoral en Écosse pendant que Meghan restait à Londres.

Il n’est malheureusement pas revenu à temps pour dire son dernier adieu à sa grand-mère la reine, décédée jeudi.

Meghan et Harry ont rejoint hier les Royals en deuil pour rendre hommage à Sa Majesté – la duchesse versant une larme pendant le service émotionnel.

Les enfants ont été pris en charge par la mère de Meghan, Doria Ragland, 66 ans, tandis que les Sussex étaient absents de leur domicile de Montecito.

Le Sun a contacté Buckingham Palace pour un commentaire.