La réaction de Taylor Swift et Travis Kelce a commencé

La couverture médiatique de Taylor Swift encourageant son petit ami présumé, Travis Kelce, lors de son match dans la NFL dimanche, a déclenché une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux.

La pop star Swift, 33 ans, a été rejointe par une foule d’amis célèbres, dont Ryan Reynolds, Blake Lively, Hugh Jackman et Shawn Levy, alors qu’elle regardait l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Kelce, 33 ans, et ses coéquipiers affronter les Jets de New York.

Bien que ni Swift ni Kelce n’aient explicitement confirmé la nature de leur relation, les spéculations sur une romance ont pratiquement augmenté à chaque match auquel le chanteur a été vu assister.

Et la puissance de sa présence s’est fait sentir. Des images de Swift encourageant Kelce alors que son équipe sortait victorieuse des Bears de Chicago le 24 septembre ont entraîné une augmentation de 400 % des ventes du maillot du sportif. Il a gagné des millions de followers sur les réseaux sociaux en quelques jours seulement.

Taylor Swift est photographiée à gauche le 12 septembre 2023 à Newark, New Jersey. Travis Kelce est photographié à droite le 24 septembre 2023 à Kansas City, Missouri. Une faction de fans de la NFL se sont plaints de la couverture de Swift lors des matchs des Chiefs de Kansas City, alors qu’ils acclamaient leur petit ami, Kelce.

Theo Wargo/Getty Images pour MTV ;/Cooper Neill/Getty Images



Cependant, même si la connexion entre Swift et Kelce a enthousiasmé certains fans, d’autres passionnés de sport ont suggéré que la couverture médiatique était devenue une distraction.

Les objections étaient telles que les Chiefs ont remporté une victoire sur les Jets au MetLife Stadium du New Jersey, que « Assez de Taylor Swift » a commencé à être tendance sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le commentateur politique Tomi Lahren, qui a publiquement critiqué Swift et Kelce, a estimé que la couverture médiatique de leur relation « détruisait » le football, un sport dont elle a admis dans le même article ne pas être fan.

« La couverture médiatique de Taylor Swift lors de ce match est ennuyeuse. [as f***] », a-t-elle écrit sur X. « Je n’aime même pas le football et je suis d’accord que ça détruit le football. Juste assez. »

La couverture mur à mur de Taylor Swift à ce match est un AF ennuyeux. Je n’aime même pas le football et je suis d’accord que cela détruit le football. Juste assez. – Tomi Lahren (@TomiLahren) 2 octobre 2023

Se joignant au flot de plaintes, un autre utilisateur de X a déclaré : « On pourrait penser que Taylor Swift est le quarterback, vu la façon dont ils ne peuvent pas s’empêcher de prononcer son nom. »

« Ok @NFL. Ça suffit de Taylor Swift !!!!!! Revenez au football », a commenté un autre.

« Taylor Swift a ruiné le football », a accusé un autre. « Nous ne voulons pas du tout entendre parler d’elle. »

« C’est ESPN », a déclaré un autre. « Il est extrêmement peu professionnel d’ignorer un match entre l’un des plus grands prétendants au Super Bowl et les champions en titre du Super Bowl pour parler de la petite amie lavée et sans rapport avec le football de l’un des joueurs. »

« Moi à chaque fois qu’ils mentionnent Taylor Swift », @NFL_Memes sous-titré un clip vidéo de la couverture de Swift, suivi d’images de Charlie Day criant « tais-toi » dans une scène de la sitcom Il fait toujours beau à Philadelphie.

Certains détracteurs sont allés jusqu’à suggérer que les décisions des arbitres en faveur des Chiefs faisaient partie d’un stratagème visant à maintenir l’équipe sur une séquence de victoires et ainsi augmenter les revenus, compte tenu de la présence attendue de Swift.

« La NFL ne pouvait laisser aucune chance aux Jets de battre les Chiefs, car cela amènerait les fans des Chiefs à se dégrader face à la présence de Taylor Swift et à tuer la relation synergique entre elle et Travis Kelce », lit-on dans un message viral. « Merci d’être venu à mon Ted Talk pour expliquer pourquoi les arbitres étaient si mauvais. »

« Et ce n’est pas un complot », a répondu un utilisateur de X. « Les ventes ont grimpé en flèche dans tous les domaines, sa base de fans est un tout nouveau marché auquel ils peuvent accéder, n’importe quel organisme au sommet veillerait à ce que cela continue aussi longtemps que possible. Business 101. »

Au milieu de la mer de opposants se trouvait une armée d’utilisateurs X défendant Swift contre les assauts des critiques.

En réponse au message de Lahren, l’un d’entre eux a écrit : « J’aime le football et les photos de Taylor Swift ne font aucun mal au jeu. Sinon, elles montreraient des plans de coupe d’idiots ivres peints aux couleurs d’équipes dont les joueurs ne se soucient pas d’eux. Mais puisque vous n’aimez même pas le football, pourquoi cela vous dérange-t-il ? #fakeoutrage. »

J’aime le football et les clichés de Taylor Swift ne font aucun mal au jeu. Si ce n’était pas elle, ils montreraient des plans de coupe d’idiots ivres peints aux couleurs d’équipes dont les joueurs ne se soucient pas d’eux. Mais puisque vous n’aimez même pas le football, pourquoi cela vous dérange-t-il ? #fakeoutrage https://t.co/RVDajleNOi – John McQuiston (@JohnMcQuiston) 2 octobre 2023

« Le ‘Je n’aime même pas le football’ prouve qu’ils trouveront n’importe quelle raison de détester Taylor Swift », a déclaré un autre en réponse aux critiques de Lahren.

Alors qu’un fan a appelé les fans de Swift à avoir la tendance « PAS ASSEZ de Taylor Swift » sur X, un autre a évoqué le fait que « assez de Taylor Swift » et « personne ne s’en soucie » étaient à la mode sur la plateforme.

« Bien sûr, les gens s’en soucient », a déclaré le fan. « Taylor a vendu plus de billets pour son spectacle à Nashville que pour le Superbowl de l’année dernière. Restez fous, frères sportifs. »

Un autre a ajouté que « les fanfarons trop sérieux devraient se détendre lorsqu’ils critiquent le truc entre Taylor Swift et Travis Kelce. C’est IMPRESSIONNANT, c’est AMUSANT et c’est la culture américaine dans toute sa splendeur de sirop de maïs. Vous n’êtes pas amusé ? »

les vantards trop sérieux devraient se détendre en critiquant le truc entre Taylor Swift et Travis Kelce. c’est IMPRESSIONNANT, c’est AMUSANT et c’est la culture américaine dans toute sa splendeur de sirop de maïs. n’es-tu pas amusé? pic.twitter.com/pTYTucJ5IF – Awanish Sinha (@awi_sinha) 2 octobre 2023

Semaine d’actualités a contacté un représentant de Swift par e-mail pour commentaires.

Kelce a abordé la spéculation sur la romance Swift sur son podcast, Nouvelles hauteurs, qui a été publié mercredi dernier. Faisant référence à l’apparition de Swift à son match de dimanche, Kelce a déclaré : « Merci à Taylor de s’être arrêté. »

« Je pensais juste que c’était génial de voir que tout le monde dans la suite n’avait que de bonnes choses à dire sur elle », a déclaré Kelce en parlant avec son frère et collègue animateur de podcast Jason Kelce, des Eagles de Philadelphie.

« Les amis et la famille, elle était magnifique, tout le monde parlait d’elle sous un très bon jour, et en plus de cela, la journée s’est déroulée parfaitement pour les partisans des Chiefs, bien sûr », a ajouté Travis Kelce, en référence à la victoire 41-10 de son équipe contre les Chiefs. Ours de Chicago.

Les frères ont également plaisanté sur la façon dont l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, aurait pu jouer le rôle d’entremetteur, car il connaissait auparavant la famille Swift. « Qui aurait cru que Cupidon était si grand », a plaisanté Travis Kelce.